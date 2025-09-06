Día Mundial de la Barba: cuidados esenciales para mantenerla saludable  

Cada primer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de la Barba, una efeméride con un origen singular. Esta conmemoración nació en Australia en el año 2010, impulsada por la banda de rock Los Barbones.

La agrupación decidió rendir homenaje al legado vikingo, principalmente de Dinamarca, reconocido entre otras cosas, por sus largas y cuidadas barbas durante el siglo VIII. Desde entonces, la celebración se ha expandido y se convirtió en una oportunidad para reivindicar la importancia cultural e histórica de la barba.

La barba es un elemento imprescindible de la estética masculina. Hay para todos los gustos: barbas frondosas, barbas cortas o discretas, barbas desprolijas y barbas recortadas con formas curiosas

Como dato curioso, diversos estudios indican que el vello facial suele tener tantos microbios como en una piel bien afeitada. Es por ello que a continuación mencionamos algunas recomendaciones básicas de higiene:

Es muy importante lavar y masajear la barba diariamente, para eliminar la acumulación de suciedad.

Secar muy bien la barba después de ducharse.

Cepillarla con frecuencia, para eliminar células muertas de la piel que quedan entre los vellos faciales.

Limpiarse la barba después de comer, ya que pueden acumularse restos de alimentos.

Es recomendable recortar y afeitar la barba con regularidad, para mantenerla libre de bacterias.

Mantener una adecuada higiene de las manos, lavándolas con agua y jabón de manera frecuente. Esto es debido a que nos tocamos la cara varias veces durante el día y de esta manera evitaremos la transmisión de gérmenes.

Pueden utilizarse aceites especiales, bálsamos o lociones especiales para barba, como complemento de la higiene masculina. Crearán una capa protectora y mantendrán la barba ordenada.

Desde tiempos antiguos se ha atribuido a los hombres con barba ciertas cualidades, como sabiduría, potencia sexual y elevado estatus social. En la actualidad para muchas féminas un hombre barbudo puede ser muy sexy y atractivo, para otras la barba es incómoda y antihigiénica. Lo cierto es que la barba imprime un estilo único y particular en el sexo masculino.