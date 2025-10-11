Día Mundial de la Carretera: cómo mejorar la seguridad vial y disfrutar un viaje más seguro

El 11 de octubre se celebra el Día Mundial de la Carretera, para reconocer la importancia que tienen las carreteras en las sociedades, así como rendir un homenaje a los ingenieros, constructores y operadores que han desarrollado estas obras de infraestructura.

Se destaca la importancia de invertir en el mantenimiento y conservación de estas estructuras de ingeniería civil, para la mejora de la calidad de vida de los usuarios que las transitan.

La fecha de esta efeméride conmemora la celebración del Primer Congreso Mundial de la Carretera, celebrado en París (Francia), entre el 11 y 18 de octubre del año 1908.

Las carreteras son una parte esencial de la infraestructura de cualquier país. Sin ellas, la movilidad de personas y mercancías sería mucho más limitada, lo que afectaría negativamente la economía y la calidad de vida. En muchas regiones, las carreteras conectan áreas rurales con centros urbanos, brindando acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y el empleo.

¿Cómo mejorar la seguridad vial?

1. Introducir la educación vial desde edades tempranas: Es importante inculcar desde la infancia la importancia de respetar las señales de tránsito y de ser conscientes de los riesgos en la vía pública.

2. Promover la participación activa de la comunidad: La educación vial no es responsabilidad únicamente de las instituciones educativas, sino también de toda la sociedad. Es fundamental fomentar la colaboración entre escuelas, padres, autoridades y organizaciones para crear un entorno seguro.

3. Incorporar tecnología y recursos audiovisuales: Las nuevas tecnologías ofrecen una amplia gama de herramientas para enseñar conceptos clave de forma interactiva y entretenida. El uso de videos, aplicaciones móviles y simuladores virtuales puede ser muy efectivo para transmitir conocimientos sobre seguridad vial.

4. Realizar campañas de concientización: Es importante llevar a cabo campañas periódicas de concientización para recordar a todos los usuarios de la vía pública la importancia de respetar las normas y de adoptar comportamientos responsables.

5. Fomentar el respeto y la empatía: La educación vial no solo se trata de conocer las normas, sino también de ser respetuosos con los demás usuarios de la vía. Promover el respeto mutuo y la empatía nos ayuda a crear un entorno vial más seguro y amigable.