Día Mundial de la Fotografía: imágenes que cambiaron la historia  

El Día Mundial de la Fotografía se celebra el 19 de agosto con el fin de remarcar la relevancia que esta actividad tiene en la historia, así como recordar el proceso que atravesó a lo largo del tiempo hasta llegar a la era digital.

La fotografía juega un papel importante en la documentación de la historia, no solo es una herramienta para preservar los recuerdos sino que también es una manera de expresión artística.

Origen del efeméride

El 19 de agosto de 1839, Luis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último inventó: el daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Ese día también se liberó la patente del daguerrotipo, dando lugar al desarrollo de la fotografía.

La conmemoración de este día fue impulsado por Korse Ara, fotógrafo australiano, quien en 2009 fomentó la iniciativa de compartir los momentos capturados en una foto, cualquier persona puede formar parte para conectar con fotógrafos de todo el mundo, de acuerdo con el sitio especializado en fotografía “nikonistas”.

Imágenes que cambiaron la historia

Desastre del Hindenburg

El 6 de mayo de 1937, el dirigible alemán LZ 129 Hindenburg se incendió repentinamente por una escalada de diversos factores que provocó la muerte de 36 personas. Todo ocurrió en apenas unos segundos y, el trágico suceso, captado tanto en audio como en fotos, acabó con la confianza del público en este tipo de transportes.

Se paralizó el desarrollo de los grandes dirigibles civiles y el mundo se encaminó hacia los aviones de ala rígida.

Ataque a las Torres Gemelas

El 11 de septiembre de 2001, miembros de la red Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales: dos impactaron fatalmente contra las Torres Gemelas (World Trade Center) en Nueva York, uno contra el Pentágono y otro se estrelló en Pensilvania.

El colapso de ambas torres no solo causó unas 3.000 víctimas, sino que alteró para siempre el concepto de seguridad global y la geopolítica.

Martin Luther King pronuncia su discurso «I have a dream»

El 28 de agosto de 1963 fue un día histórico para los Derechos Civiles. Durante la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, Martin Luther King Jr. pronunció su histórico discurso “I have a dream” (Tengo un sueño), ante más de 250.000 personas en una de las manifestaciones pacíficas más emblemáticas de Estados Unidos. Tuvo un gran impacto tanto en la política como en la sociedad.

Ernesto «Che» Guevara

Este retrato tomado en 1960 por el fotógrafo cubano Alberto Korda, es el mayor símbolo del marxismo y las revoluciones en América Latina de mediados del siglo XX, además claro, de convertirse en un icono de la cultura popular a nivel global.

El guerrillero y revolucionario de origen argentino, Ernesto «Che» Guevara, siempre tuvo un papel importante en los movimientos revolucionarios de la región, sin embargo luego de que esta fotografía, él se convirtió en un estandarte que hasta hoy en día sobrevive en la mente colectiva.

Llegada a la Luna

La escena del Apolo 11 que dio la vuelta al mundo y marcó a toda una generación.

El 20 de Julio de 1969, el modulo espacial del programa Apolo 11 aterrizó en la superficie de la luna. En momentos posteriores, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin exploraron por primera vez la luna. Fue ahí, en esas caminatas de exploración, donde se tomó esta fotografía.

El hombre del tanque en Tiananmen

Tomada por el fotoperiodista Jeff Widener 1989, esta fotografía ha causado revuelo desde que se publicó por primera vez hasta la actualidad.

Para poner en contexto, en 1988-1989 hubo una serie de protestas en la Plaza de Tiananmen, en Beijing, contra del gobierno comunista chino. Para evitar que las protestas tomaran más alcance, el gobierno decidió mandar a la artillería pesada (literalmente) para asustar a los manifestantes, pero hubo un hombre, que sin miedo, decidió enfrentarse a un convoy de tanques que circulaban por la plaza.

El buitre y el niño

Era 1993 y el fotoperiodista sudafricano Kevin Carter estaba en Sudán del Sur haciendo su labor como periodista. En aquellos años eran pocos los que se atrevían llegar a las regiones más pobres por miedo al contagio de enfermedades, sin embargo Kevin decidió ir junto con otros periodistas y el personal de la ONU a la que se consideraba como la zona más olvidada de todo el país.

Sin saber lo que vería, Carter tomó su cámara con el objetivo de mostrarle al mundo lo duro que era el hambre en África. Y una de las tantas fotos que tomó está la famosa escena del pequeño niño que estaba muriendo de hambre y con un buitre detrás asechándolo.

El beso

El 14 de agosto de 1945 fue un día que pasó a la historia por marcar el fin de la Segunda Guerra Mundial luego de la rendición de Japón. Miles personas extasiadas en todo Estados Unidos salieron a las calles para celebrar el fin de la guerra, y como cualquier otro momento importante de la historia, hay postales que quedaron para la eternidad.

Entre las imágenes más celebres está el famoso “beso” entre un marino y una enfermera en Times Square.

La primera fotografía

Por último y no menos importante está la fotografía más antigua de la historia.

Creada en 1827-1828 por el científico francés Joseph Nicéphore Niépce, no se sabe a ciencia cierta si esta es la primera foto, aunque sí fue tomada por la primera cámara que se construyó.

En la imagen se pueden ver el paisaje a través de la ventana en la casa de Nicéphore. Aproximadamente tardó 8 horas en tomar la fotografía.