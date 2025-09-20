Día Mundial de la Limpieza: Cada acción cuenta para salvar el planeta  

Cada año, desde 2008, el tercer sábado del mes de septiembre se celebra el Día Mundial de la Limpieza. La jornada se focaliza en una acción social global con miles de voluntarios de gobiernos y organizaciones de 197 países y territorios, que aúnan esfuerzos para, durante un día, limpiar nuestro planeta de los residuos mal gestionados o que se encuentran abandonados en las calles, playas, bosques, etc.

Puede leer: Cementerio Tulcán, uno de los atractivos de esta ciudad en Ecuador

Antecedentes

El 8 de diciembre de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su septuagésimo octavo período de sesiones, adoptó por unanimidad la resolución 78/122, por la cual se proclamaba el 20 de septiembre como el Día Mundial de la Limpieza.

La resolución invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otras organizaciones internacionales y regionales, y a otras partes interesadas pertinentes, incluyendo la sociedad civil, el sector privado y la academia, a celebrar el Día Mundial de la Limpieza mediante actividades dirigidas a concienciar sobre el papel que juegan los esfuerzos de limpieza en el desarrollo sostenible. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) es la agencia que lidera las iniciativas con motivo de este día.

El Día Mundial de la Limpieza representa una reflexión sobre sus logros y nos recuerda la responsabilidad colectiva que compartimos en la preservación y mantenimiento de un entorno limpio y saludable, así como en la gestión sostenible de los residuos y recursos.

¿Por qué es importante?

El mundo produce más de 2000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, y casi la mitad no se gestionan adecuadamente. Los desechos no recogidos ni tratados en instalaciones controladas no solo comprometen la seguridad humana, sino que agravan la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Además, unos 2700 millones de personas carecen de servicios básicos de recolección, y si no se actúa, la generación de residuos podría llegar a 3.800 millones de toneladas en 2050.

El objetivo principal del Día Mundial de la Limpieza es abordar el problema de los residuos mal gestionados o abandonados en las calles, playas, bosques y otras áreas. Al unir fuerzas por un día, estas personas tienen como objetivo tener un impacto significativo al recoger y eliminar adecuadamente los desechos que se han dejado atrás.

El impacto del Día Mundial de la Limpieza va más allá del simple acto físico de limpiar los residuos. Aumenta la conciencia sobre la importancia de una gestión adecuada de los residuos y los efectos perjudiciales de la basura en nuestro medio ambiente. Al participar activamente en esta iniciativa global, las personas pueden convertirse en catalizadores del cambio en sus propias comunidades, inspirando a otros a tomar medidas y adoptar prácticas más sostenibles.