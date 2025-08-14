Día Mundial de la Relajación: beneficios que quizá no conocías

El 15 de agosto es una fecha dedicada a recordar la importancia de tomar un respiro y desconectarse del estrés diario, se conmemora como una invitación a reflexionar sobre las rutinas para encontrar un estado de bienestar tanto físico como mental.

La celebración de este día tiene como objetivo concientizar de los beneficios sobre la relajación para la salud, específicamente la mental, el estilo de vida de las personas se ha tornado acelerado y encontrar momentos de tranquilidad y descansar ha pasado a segundo plano.

Conmemorar este día es simple, ya que se pueden realizar actividades para desconectarse de la rutina diaria, como meditar o hacer yoga. Practicar estas actividades de manera regular puede mejorar el estilo de vida y ofrecer beneficios para la salud.

Puede leer: Países con mayor riesgo de grandes terremotos en el mundo

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Relajación?

El origen del Día Mundial de la Relajación está en la necesidad de promover prácticas que reduzcan la tensión acumulada por las exigencias de la vida moderna. Actividades como la meditación, el yoga y la respiración consciente son algunas de las recomendaciones para aprovechar al máximo este día especial.

Se considera que diferentes institutos de relajación y yoga promovieron la celebración para destacar la relevancia en la vida moderna, ya que el estrés es un factor común que puede tener consecuencias físicas y psíquicas.

El estrés es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta tanto a la mente como al cuerpo.

Cuando se está pasando por un período de estrés es difícil relajarse o concentrarse, además de que puede causar dolor de cabeza así como otras partes del cuerpo como malestar en el estómago o dificultades para dormir.

Este malestar puede ser crónico y agravar los problemas de salud física y provocar que se consuman con frecuencia sustancias, bebidas alcohólicas o tabaco.

Las situaciones que causan estrés pueden desencadenar enfermedades en la salud mental, las más frecuentes son la ansiedad o depresión, que requieren atención médica de acuerdo con la OMS.

¿Cuáles son los beneficios de la meditación y relajación?

Las técnicas de relajación son una excelente manera de manejar el estrés ya que es un proceso que ayuda a manejar esta sensación en la mente y el cuerpo, como las enfermedades cardíacas y el dolor.

Entre las técnicas que menciona ‘Mayo Clinic’ se encuentran:

Respiración profunda: Concentra la atención en una respiración lenta y profunda para reducir la tensión muscular y disminuir el ritmo cardíaco.

Concentra la atención en una respiración lenta y profunda para reducir la tensión muscular y disminuir el ritmo cardíaco. Meditación: Implica enfocar la mente en una imagen, sonido o frase tranquilizadora para crear un estado de calma.

Implica enfocar la mente en una imagen, sonido o frase tranquilizadora para crear un estado de calma. Relajación muscular progresiva: Consiste en tensar y luego relajar diferentes grupos musculares del cuerpo para promover la relajación general.

Consiste en tensar y luego relajar diferentes grupos musculares del cuerpo para promover la relajación general. Visualización: Implica imaginar escenas, imágenes o experiencias positivas para reducir la ansiedad y potenciar el bienestar.

Implica imaginar escenas, imágenes o experiencias positivas para reducir la ansiedad y potenciar el bienestar. Yoga y Tai Chi: Combina movimientos, posturas y respiración controlada para mejorar la relajación y el equilibrio.

Combina movimientos, posturas y respiración controlada para mejorar la relajación y el equilibrio. Masajes: Pueden ayudar a aliviar la tensión muscular y promover la relajación física y mental.

Estas técnicas no solo ayudan a manejar el estrés, sino que también contribuyen a mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida.