Día Mundial de la Salud Mental: métodos tecnológicos para un bienestar integral

La cotidianidad nos exige mucho, y con frecuencia, olvidamos que la salud va mucho más allá de lo físico. Solemos preocuparnos más por la salud orgánica: por ejemplo, de tener una buena alimentación. Pero también es vital «alimentarnos» con cuidados y actividades que nutran nuestra mente y favorezcan las emociones positivas. La salud mental y la orgánica están íntimamente ligadas, porque un cuerpo sano necesita una mente equilibrada en calma, y viceversa.

El estrés crónico, la ansiedad, la presión constante y la falta de un descanso reparador son los grandes saboteadores del bienestar de estos tiempos que vivimos. Estos factores, sumados a la hiperconectividad, las presiones laborales y la escasa actividad deportiva, nos sumergen en un círculo vicioso que atenta directamente contra nuestra calidad de vida.

Este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, es un momento ideal para adoptar un enfoque proactivo: autocuidarnos con ayuda de la tecnología. Dispositivos inteligentes como el Galaxy Watch8 y la app Samsung Health han evolucionado para ir más allá del conteo de pasos o alarmas para invitarnos a entrenar, al incorporar avanzadas herramientas de monitoreo y coaching para tomar el control de nuestro bienestar emocional de forma sencilla y personalizada.

Al traducir los datos de nuestro cuerpo en información base para sugerirnos planes y estrategias, estos recursos tecnológicos nos dan los ideas necesarias para ajustar nuestros hábitos y fomentar una vida más equilibrada. El Galaxy Watch8 es una poderosa herramienta que ofrece funciones avanzadas de monitoreo del estrés en tiempo real, con alertas que avisan cuando los niveles son elevados y ejercicios de respiración guiados para ayudar a relajarse en cualquier momento. La app Samsung Health complementa esta experiencia: hace seguimiento personalizado que incluye registro de sueño, actividad física, ritmo cardíaco y niveles de estrés, ofreciendo sugerencias y planes adaptados a las necesidades individuales.

En detalle, veamos cinco herramientas tecnológicas que el Galaxy Watch8 junto con Samsung Health ofrecen a favor del autocuidado y el equilibrio mental:

1. Monitoreo de estrés y ejercicios de respiración guiada: El reloj monitorea tus niveles de estrés a lo largo del día. Si detecta picos, te envía una alerta para que tomes un descanso y te guía con ejercicios de respiración profunda. Es una pausa inteligente en el momento justo para ayudarte a mantener la calma.

2. Seguimiento y coaching de sueño avanzado: Más que informar sobre el paso de las horas, el Galaxy Watch8 analiza tus etapas de sueño (Vigilia, REM, Ligero, Profundo) y te ofrece un Sleep Coaching personalizado basado en tu patrón de descanso. Dormir bien ayuda a reducir la ansiedad y el estrés.

3. Registro de estado de ánimo y atención plena (mindfulness): La app Samsung Health te permite registrar tu estado de ánimo diario y ver los cambios en un panel. Además, fomenta la práctica de la atención plena con ejercicios de meditación guiada y contenidos de aliados como Calm, ayudándote a mantener una mente despejada.

4. Puntuación de Energía Diaria (Energy Score): Calculado a partir de indicadores de salud como niveles de actividad, sueño, frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño, Energy Score te apoya mediante un enfoque holístico y personalizado de la gestión de la salud, con una comprensión más profunda de tu nivel de bienestar. Desde tu smartwatch y a través de Samsung Health, te ayuda a saber cuándo es el mejor momento para esforzarte y cuándo necesitas hacer uyna pausa y recuperarte.

5. Consejos diarios y alertas: Basado en tus datos de sueño, actividad, estrés y dieta, el reloj y la app te ofrecen sugerencias inteligentes, como recordatorios de hidratación o pausas para caminar, que aparecen en momentos clave para ayudarte a mantener el equilibrio. La capacidad de configurar recordatorios para usar la respiración guiada, chequear tu estado de ánimo o registrar la toma de medicamentos diariamente ayuda a crear consistencia y convierte el autocuidado en una parte vital de tu rutina.