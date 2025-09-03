  Día Mundial de la Salud Sexual 2025: panorama de enfermedades de transmisión sexual en República Dominicana

En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, expertos y organizaciones hacen un llamado urgente a fortalecer la educación sexual y el acceso a servicios médicos, ante el creciente número de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en República Dominicana.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, los casos de sífilis aumentaron en más de un 45 % entre 2022 y 2023, pasando de 2,963 a 4,344 diagnósticos. Este incremento preocupa a especialistas, quienes advierten que la disminución en el uso del condón, junto con tabúes sociales y falta de información, agrava la situación.

Mitos y barreras culturales

A pesar de avances en campañas educativas, persisten creencias erróneas que limitan el ejercicio saludable de la sexualidad. Entre ellas:

“La salud sexual solo importa en la juventud”

“Hablar de sexo promueve la promiscuidad”

“El placer es exclusivo de los hombres”

“La orientación sexual se puede cambiar”

Estas ideas perpetúan desigualdades y dificultan el acceso a información confiable, especialmente entre jóvenes, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTQ+.

Iniciativas de prevención

Organizaciones como AIDS Healthcare Foundation (AHF) han lanzado campañas como “¡Sólo Póntelo!”, promoviendo el uso correcto del condón y ofreciendo servicios gratuitos de diagnóstico y tratamiento para ITS como VIH, sífilis, hepatitis B y C, clamidia y gonorrea.

En 2024, AHF realizó más de 7,800 pruebas gratuitas y atendió a más de 3,500 personas afectadas por alguna ITS.

Este Día Mundial de la Salud Sexual se convierte en una oportunidad