 Día Mundial de la Seguridad del Paciente: 5 acciones esenciales para evitar errores médicos 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora hoy el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, bajo el lema “¡La seguridad del paciente desde el comienzo!”, con un enfoque especial en garantizar cuidados seguros para recién nacidos y niños menores de nueve años.

La campaña de este año busca visibilizar los riesgos que enfrentan los pacientes pediátricos en sistemas de salud sobrecargados, donde errores en la medicación, infecciones nosocomiales y diagnósticos tardíos pueden tener consecuencias de por vida. La OMS advierte que los niños no son adultos pequeños y requieren atención adaptada a su edad, peso, etapa de desarrollo y contexto socioeconómico.

Enfoque en la atención pediátrica

La iniciativa hace un llamado a padres, cuidadores, profesionales de salud, educadores y líderes comunitarios para actuar de forma coordinada y prevenir daños evitables en la atención médica infantil. La seguridad del paciente debe ser una prioridad en todos los entornos, desde salas de parto hasta unidades de cuidados intensivos pediátricos.

En países como Ecuador, el Distrito de Salud 1302 de Manta organizó una semana de actividades educativas, incluyendo ferias de salud, charlas sobre higiene de manos, lactancia materna segura y prácticas de parto humanizado. Estas acciones buscan empoderar a las comunidades y fortalecer la cultura de prevención desde el inicio de la vida.

Objetivo global

La campaña se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de la ONU, que promueve el acceso universal a servicios de salud seguros y de calidad. La OMS subraya que mejorar la seguridad del paciente no solo salva vidas, sino que también reduce costos y fortalece la confianza en los sistemas sanitarios.