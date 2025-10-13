Día Mundial de la Trombosis: un riesgo creciente en la salud pública que urge atención y prevención

Santo Domingo.- El Día Mundial de la Trombosis se conmemora este lunes con un llamado a la prevención de este evento de salud causado por la formación de coágulos sanguíneos que puede derivar en complicaciones graves como embolias pulmonares o accidentes cerebrovasculares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce este evento de salud como un problema de salud pública global, especialmente por su vínculo con enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de muerte en el mundo.

El organismo mundial asegura que está detrás de tres grandes causas de muerte cardiovascular: infarto al miocardio, accidente cerebrovascular tromboembólico y tromboembolismo venoso (TEV).

La licenciada Lilliana Khoury y el doctor Reynolds Pérez, representantes en el país de la organización científica Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis (Grupo CLAHT), llamaron a la conciencia y a la prevención a propósito de esta conmemoración.

Prevención

Explicaron que la trombosis se puede prevenir prestando atención a los factores de riesgo: inmovilidad prolongada, como viajes largos, reposo, cáncer, cama y hospitalización; sedentarismo y cirugías, sobre todo ortopédica y estéticas.

Igualmente, embarazos, uso de terapias hormonales, obesidad, tabaquismo, cáncer, infecciones como covid-19 y antecedentes familiares.

“Una evaluación médica o pruebas de hemostasia pueden marcar la diferencia entre la discapacidad y la vida, salva vidas”, indicaron, en un mensaje por el Día Mundial de la Trombosis difundido en el portal www.resumendesalud.net, especializado en informaciones de salud y bienestar.

Los representantes en RD del Grupo CLAHT y como miembro de la Sociedad internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH, por su siglas en inglés), el doctor Francisco Goico Morales, insisten en evaluación de riesgo trombótico en todo paciente hospitalizado, especialmente en cirugía, oncología y cuidados intensivos.

Asimismo, movilización temprana y uso de medidas de profilaxis mecánica o farmacológica según protocolo; educación continua a profesionales de la salud sobre signos de alarma y protocolos de prevención.

No hay estadísticas

Según el Grupo CLAHT y especialistas locales, no hay estadísticas nacionales consolidadas sobre la incidencia general de trombosis.

A nivel regional se calcula que entre 1 y 2 personas por cada mil habitantes sufren eventos trombóticos anualmente, que incluiría casos de trombosis venosa profunda (TVP), embolia pulmonar (EP) y trombosis arterial.

En América Latina, los estudios del Grupo CLAHT han identificado una subestimación del riesgo trombótico, especialmente en pacientes quirúrgicos, oncológicos y con inmovilidad prolongada.

En República Dominicana, aunque los datos aún están en consolidación, se reporta un aumento en los diagnósticos de trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar (EP), especialmente en pacientes postquirúrgicos y con comorbilidades cardiovasculares.

Los factores de riesgo predominantes en la población dominicana son hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tabaquismo y VIH positivo.

Las organizaciones citadas observan que la ausencia de estadísticas nacionales dificulta la planificación de políticas preventivas, pero los especialistas coinciden en que la trombosis representa un riesgo creciente, especialmente en pacientes hospitalizados, postquirúrgicos y con enfermedades crónicas como el cáncer, la insuficiencia cardíaca o la COVID-19.

Indican que esta realidad subraya la necesidad urgente de protocolos estandarizados, campañas de concienciación y una mayor inversión en investigación epidemiológica que permita dimensionar el problema y actuar con eficacia.

La fecha conmemorativa es impulsada por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para concienciar sobre los riesgos, prevención y tratamiento de la trombosis, una afección causada por la formación de coágulos sanguíneos que puede derivar en complicaciones graves como embolias pulmonares o accidentes cerebrovasculares.

Con motivo de la conmemoración, el Centro de Coagulación, Hemostasia y Trombosis, de la Fundación de Estudios Hematológicos; y Centro Helicobacter y Laboratorio Especializado se unieron al llamado Internacional de concienciación sobre esta condición silenciosa pero prevenible, que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Los representantes en la República Dominicana del Grupo CLAHT (Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis) y de la Sociedad internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH, por su siglas en inglés), con el doctor Francisco Goico Morales como miembro, reafirmaron el compromiso con la educación, prevención y diagnóstico oportuno de la trombosis en nuestro país.

Agregaron que el Día Mundial de la Trombosis es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la vida, la ciencia y la prevención.