Por: Jessica Arno

El Día Mundial de las Noticias se topa hoy con un mundo sumergido en la tecnología a la cual los medios informativos han tenido que adaptarse, por lo que el ámbito noticioso ha alcanzado niveles nunca antes vistos.

Ahora es más fácil hacerle llegar la información al público. Las noticias se propagan en cuestión de segundos con solo apretar un clic. Acceder al cúmulo de sucesos acontecidos, no solo en los lugares más próximos, sino también en los más recónditos, nunca fue más sencillo; pero caer en las “Fakes News” tampoco lo fue hasta ahora.

Y es que el gran avance tecnológico trajo consigo una gran dificultad: la desinformación, que se da cuando las noticias contienen informaciones falsas, pero que el receptor no se da cuenta de la situación.

En ese sentido, hoy se presentan ocasiones en donde la verdad que se afirma en la noticia no corresponde con la realidad de los hechos, lo que provoca un alto caos.

Noticias falsas, foto archivo.

Lea aquí: La persistente difusión de mentiras a través de las redes sociales

A pesar de que hay periodistas que ejercen dicha profesión con responsabilidad, acogiéndose a los principios éticos que conlleva la práctica, hay otros que están en los medios faltándole el respeto al compromiso que se debe asumir dentro de un rol tan importante.

Esta problemática se vuelve cada vez más común en la sociedad y en el círculo informativo, es por ello que hoy le traemos algunas recomendaciones a la hora de leer o recibir alguna noticia, a fin de que no caiga y esparza usted la desinformación, sino que al contrario puede consumir contenido con veracidad.

Identificar la fuente

Siempre tenga pendiente el lugar de dónde proviene la noticia.

Compare con diversos sitios

Foto, archivo.

Esto le permitirá tener una visión general y no particular del hecho que se está informando. Además de que pueden haber detalles que aparezcan en una fuente y en otra no; por lo que al leer y consultar diferentes páginas podrá tener acceso más completo de la noticia.

Use otros medios de información a parte de las redes sociales

Redes Sociales, foto, archivo.

Le podría interesar leer: Experto ve ideología como filtro para las noticias falsas

Analice el enfoque que se le da al fenómeno noticioso fuera de las redes. Puede auxiliarse de otros medios tradicionales como la radio.

Desarrolle su espíritu crítico

Si ya se sabe que en el ámbito informativo hay mucha desinformación, el espíritu crítico puede ser su mayor arma. No de todo por hecho, no asuma la noticia como cierta con sólo leer el titular, piense, analicé, hágase preguntas a sí mismo y a los demás.

En ese mismo orden, Darío Machado Rodríguez, profesor y experto internacional, en el taller: «Escenarios Políticos y Análisis de Coyuntura», celebrado en agosto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), afirmó que: “Cuando uno recibe tantas basuras y medias verdades, mentiras flagrantes y amarillistas y todo tipo de falsedades, tener una ideología clara y con elementos veraces que responda a una ética humanística y solidaria, puede mantenernos de pie y librarnos de ser engañados”.

Sobre el día

El Día Mundial de las Noticias (Word News Day​​​​​​​) es una campaña del sector de las noticias a nivel mundial para llamar la atención sobre el valor del Periodismo y la diferencia que marca en la vida de las personas, las comunidades y el mundo en general. En sus principios (2018), surgió como una campaña del sector promovida por David Walmsley, presidente de la Fundación Canadiense de Periodismo.

Con información de wan-ifra.org