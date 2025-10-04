Día Mundial de los Animales: ¿Cómo proteger a las especies en peligro?

El 4 de octubre es un día especial, se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha que busca frenar la extinción de especies y crear conciencia sobre la importancia de cuidar a quienes comparten el planeta con nosotros.

De acuerdo con National Geographic, en 1929 la Organización Mundial de Protección Animal proclamó esta fecha durante un congreso en Viena. Más tarde, en 1980, el papa Juan Pablo II designó a San Francisco de Asís como el santo patrono de los animales y de los ecologistas.

¿Cómo protegerlos?

Muchas especies enfrentan hoy la amenaza de la extinción debido a actividades humanas como la caza furtiva, la deforestación y la contaminación. Desde Gestión Agroambiental destacan algunas medidas clave:

Prohibir la caza de animales , una de las mayores amenazas para la biodiversidad.

, una de las mayores amenazas para la biodiversidad. Evitar la deforestación , ya que los bosques son el hogar natural de miles de especies.

, ya que los bosques son el hogar natural de miles de especies. Reducir la contaminación en zonas verdes, playas o bosques, manteniéndolos limpios.

en zonas verdes, playas o bosques, manteniéndolos limpios. Reciclar para reducir la tala de árboles, una práctica sencilla que contribuye a la sostenibilidad.

para reducir la tala de árboles, una práctica sencilla que contribuye a la sostenibilidad. Respetar las áreas protegidas y reservas naturales, fundamentales para la conservación.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la destrucción del hábitat es la principal amenaza para el 85% de las especies en peligro de extinción.

Finalmente, apoyar con donaciones a reservas naturales y zoológicos acreditados también contribuye a la preservación de especies y ecosistemas.

Porque al protegerlos a ellos, también nos protegemos a nosotros

