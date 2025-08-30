Dia Mundial de los Desaparecidos: ¿Donde están Roldanis Calderon y Anaury Castillo?

Cada 30 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos, una fecha que no solo honra la memoria de quienes han sido arrancados de sus vidas sin explicación, sino que también denuncia una práctica que sigue vigente en más de 85 países, incluyendo República Dominicana.

Según la ONU, la desaparición forzada es mucho más que una violación de derechos humanos: es una estrategia de terror que afecta no solo a las víctimas, sino también a sus familias, comunidades y a la sociedad en su conjunto.

¿Qué es una desaparición forzada?

La Asamblea General de la ONU define esta práctica como el arresto, detención o traslado de una persona contra su voluntad por agentes del Estado o con su consentimiento, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o a revelar su paradero. Esto deja a la víctima fuera del alcance de la ley, completamente vulnerable y sin protección.

¿A quiénes afecta?

Víctimas: Sufren tortura, aislamiento y deshumanización. Incluso si sobreviven, las secuelas físicas y psicológicas son profundas.

Familias: Viven entre la esperanza y la desesperación, enfrentando además consecuencias económicas devastadoras.

Mujeres: Son doblemente vulnerables, tanto como víctimas como defensoras, y enfrentan violencia sexual, intimidación y represalias.

Niños: Pueden ser víctimas directas o sufrir la pérdida de sus padres, lo que viola su derecho a la identidad y protección.

Comunidades: La desaparición de un miembro clave puede desestabilizar la economía local y sembrar el miedo colectivo.

Tanto el Estatuto de Roma como la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas establecen que, cuando esta práctica forma parte de un ataque sistemático contra la población civil, se considera crimen de lesa humanidad. Esto significa que no prescribe y que las familias tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

En República Dominicana

El 30 de marzo de este año niño Roldanis Calderón, de tres años, desapareció en el distrito municipal de Manabao, Jarabacoa, caso que ha sido calificado por la sociedad como «extraño», pese a la presencia de las autoridades judiciales y policiales en los lugares donde pudo, haberse encontrado el pequeño, pero hasta la fecha no hay nada que indique su posible localización.

El nuevo y estremecedor giro que ha dado caso de niño desaparecido en Jarabacoa: Roldanis Calderón

La turista India

El próximo domingo 6 de julio de 2025 se cumplen 4 meses de la desaparición de Sudiksha Konanki, una estudiante de Medicina de 20 años originaria de la India y residente en Estados Unidos, quien fue vista por última vez en una playa de Punta Cana, República Dominicana, mientras disfrutaba de sus vacaciones de primavera junto a varios conocidos de la universidad.

Sudiksha Konanki Chowdary

El caso involucró la integración de las autoridades estadounidenses, los padres de la joven y los organismos locales, sinergia que no dio con su ubicación. Sus progenitores perdieron las esperanzas de hallarla con vida informando que esta pudo haber muerto ahogada en las aguas caribeñas..

Anaurys Castillo

Han pasado cinco años desde la desaparición de Anaury Castillo, el joven estudiante de Derecho que salió a ejercitarse y nunca regresó.

Su nombre sigue resonando en la memoria colectiva, pero su paradero continúa siendo un enigma.

Anaurys Misael Castillo Lara. Fuente externa.

Alexander Sang

A las 3:00 de la mañana del pasado lunes 16 de mayo del año 2022, fue la última vez que se vio al joven Alexander Moisés Sang Díaz, en ese entonces, con 18 años, salir de su casa ubicada en el sector de Honduras, Distrito Nacional, según la cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda de la familia.

Alexander Sang, desaparecido.

De acuerdo con su madre, Yocasta Díaz, el día anterior todo transcurrió con normalidad. Cuenta que luego de ir a la iglesia, ese domingo, almorzó junto a su hijo y partieron hacia la casa, donde posteriormente, Alexander, procedió a realizar las tareas asignadas en la universidad.

Según la angustiada madre, ella se acostó a las 10:00 de la noche, mientras Alexander, permanecía en el computador jugando con sus amigos.