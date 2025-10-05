Día Mundial de los Docentes: ¡Ellos son los forman muchas profesiones!

Cada 5 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Docentes, una fecha establecida en el año 1994 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Internacional de la Educación (IE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este día es para celebrar cómo esta carrera transforma la educación, pero también para reflexionar sobre el apoyo que necesitan para desplegar plenamente su talento y vocación.

Los docentes desempeñan un papel fundamental en los sistemas educativos, ya que impulsan el aprendizaje, la inclusión y la innovación en las escuelas y las sociedades.

¿Por qué se dice que los docentes forman otras profesiones?

Periodista de Hoy Digital, al conversar con diversos maestros explicaron que los docentes forman otras profesiones porque son ellos quienes siembra curiosidad, esperanza, conocimientos, valores y habilidades que permiten a los estudiantes convertirse en médicos, ingenieros, abogados, artistas, científicos y en cualquier otra carrera.

Es decir sin maestros no habría profesionales, ya que son la base del aprendizaje y la guía en el camino académico y humano de cada persona.

¿Qué significa ser docentes y el impacto en su vida?

Asimismo, manifestaron que ser docente a impactado su vida significativamente y como cada alumno se ha convertido en parte de su familia en «sus hijos».

Además, destacaron que la educación no solo transforma mentes, también transforma sus almas, aunque el camino sea desafiante, cada sonrisa, cada “gracias”, les recuerda que vale la pena.

«Para mí, ser docente es inspirar, guiar y acompañar durante su crecimiento a quienes serán los líderes, padres, profesionales y ciudadanos del mañana. Me impacta positivamente el saber que cada acción que realizo aporta un grano de arena a la mejoría de nuestro mundo; me impacta que no solo enseño, sino que aprendo de ellos» describió la maestra Nicole Heredia Aguasanta, quien lleva ejerciendo esta profesión por más de cinco años.

Nicole Heredia en docencia. Nicole Heredia Aguasanta

También la docente Adelaida Severino, a lo largo de su carrera ha trabajado en diversos niveles educativos, manifestó «ser docente es mucho más que una profesión, es una vocación que implica dedicación, pasión y compromiso con la educación y el desarrollo de las personas. Para mí, significa ser un facilitador del aprendizaje, un guía que ayuda a los estudiantes a descubrir su potencial y a alcanzar sus metas, como dice la UNESCO, sin profesorado no hay educación, y sin educación no hay futuro».

Para Adelaida Severino, sus alumnos son sus hijos, Adelaida Severino

Para Lisbeth Dishmey Amancio, con más de 10 años ejerciendo y que lleva la docencia en su sangre, ya que su madre y sus hermanos también desempeñan este oficio, expresó ser educador es mucho más que enseñar contenidos o cumplir un horario. Es tener el privilegio de ser faro en el camino de otros, de guiar con paciencia y amor a quienes descubren el mundo por primera vez.

«Enseñar es mirar más allá de los cuadernos y los exámenes; es reconocer el brillo en los ojos de un niño cuando comprende algo nuevo, es acompañar con ternura sus tropiezos y celebrar con entusiasmo sus logros. Ser docente es dejar huellas invisibles que, con el tiempo, florecen en forma de sueños cumplidos y corazones agradecidos», dijo.

Asimismo, declaró que su inspiración para ser docente es su madre Verkis Amancio Gómez quien ha sido su luz y la ha guiado en el camino.

Lisbeth Dishmey Amancio Lisbeth Dishmey Amancio, Lisbeth Dishmey Amancio

Se le suma también la profesora Ada Belkys De Paula Almonte, explicó que ser docente significa tener la oportunidad de cambiar para bien la mentalidad de otros y con ello, sus vidas.

«Vivimos en una sociedad donde cada día va en aumento el irrespeto, la violencia, la falta de empatía, el deseo de tener mucho pero sin esfuerzo y desde la labor docente es posible convivir de lunes a viernes durante 8 horas por días con niños y jóvenes que el profesional de esta área puede trabajar con él para que tenga una mentalidad diferente» detalló De Paula Almonte.

Hoy Digital también conversó con el destacado periodista Juan Salazar, quien labora para el Listín Diario y a la vez se desempeña como docente en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Organización y Métodos (O&M). Pronunció que ser docente es el honor más sublime que puede tener un ser humano.

Periodista Juan Salazar

Asimismo, dijo «no es sólo la oportunidad de transmitir conocimientos y formar profesionales que ejerzan apegados a la ética, sino también de forjar a ciudadanos ejemplares, críticos y comprometidos con la justicia social. Mi mayor satisfacción siempre ha sido preparar para el ejercicio y también para la vida, despertando en mis estudiantes su autoestima, empatía y un espíritu de superación constante».