Día Mundial de los Faros: su historia y los más emblemáticos de República Dominicana  

Cada 7 de agosto se celebra el Día Mundial de los Faros, en honor a esas imponentes estructuras que han guiado a los navegantes durante siglos, especialmente en las noches oscuras y durante las tormentas. Su misión es fundamental: brindar orientación y seguridad en la señalización marítima.

Este día nació originalmente en Estados Unidos como el Día Nacional del Faro, conmemorando la firma de la Ley para el Establecimiento y el Apoyo de Faros, Balizas, Boyas y Muelles Públicos, aprobada por el Congreso en 1789. Posteriormente, varios países adoptaron esta efeméride y la transformaron en una celebración global.

Según el Diccionario de la Lengua Española, un faro es una “torre alta en las costas, con luz en su parte superior, para que durante la noche sirva de señal a los navegantes”.

Faros más emblemáticos de República Dominicana

Aunque el país cuenta con 18 faros, el más representativo y conocido a nivel nacional e internacional es, sin duda, el Faro a Colón, ubicado en Santo Domingo, fuera de la Ciudad Colonial.

Faro a Colón

Inaugurado en 1992, esta edificación monumental fue construida para conmemorar los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a América. Su forma de cruz y su estructura imponente lo convierten en un ícono cultural y turístico del país.

La torre principal mide 92 metros de altura y cuenta con una plataforma de observación.

El diseño fue escogido a través de un concurso internacional con más de 400 arquitectos de cerca de 50 países.

El arquitecto Joseph Gleave fue el ganador del diseño, y el dominicano Teófilo Carbonell supervisó la obra.

El faro está situado frente al mar Caribe y es sede de un museo que conserva documentos, reliquias y exposiciones sobre el descubrimiento de América.

Otros faros del país:

Faro de Punta Torrecilla: Situado cerca de la entrada al puerto de Santo Domingo, en la desembocadura del río Ozama.

Situado cerca de la entrada al puerto de Santo Domingo, en la desembocadura del río Ozama. Faro de Cabo Engaño: Llamado así por un error de Cristóbal Colón, quien creyó haber llegado a la península de Samaná.

Llamado así por un error de Cristóbal Colón, quien creyó haber llegado a la península de Samaná. Faro de La Romana

Faro de Isla Alto Velo

Faro de Cabo Francés Viejo …entre otros que forman parte del patrimonio marítimo del país.

