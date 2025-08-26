Día Mundial de los Lagos: los 10 más impresionantes del planeta que te dejarán sin aliento

El 27 de agosto de cada año se celebra el Día Mundial de los Lagos, una fecha para resaltar la importancia de estos ecosistemas acuáticos en la sostenibilidad ambiental y el bienestar humano.

El Día Mundial de los Lagos es una conmemoración oficial designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Puede leer: Día Internacional contra el Dengue: importancia y medidas de prevención en RD

Los lagos son uno de los recursos naturales más vitales de nuestro planeta. Actúan como fuente crucial de agua dulce, respaldando así el suministro de agua potable, la agricultura y la industria.

Veamos algunos de los 10 lagos más maravillosos del mundo y descubramos algunos datos curiosos sobre ellos.

Mar Muerto

El Mar Muerto no es en realidad un mar, sino un lago salado, un tipo de lago que tiene una mayor concentración de sal y minerales que cualquier lago común y corriente del mundo.

El Mar Muerto es el punto más bajo de la Tierra, a 423 metros bajo el nivel del mar, y debido a la alta concentración de sal en el agua, la flotabilidad del agua es tan fuerte que una persona no puede nadar bajo el agua.

Lago Berryessa

El lago Berryessa es el más grande del condado de Napa, California. Es muy importante porque no solo es una atracción turística, sino también una fuente de energía hidroeléctrica esencial para la región de la Bahía Norte de San Francisco.

Lo que lo hace interesante y asombroso es el aliviadero en forma de campana ubicado en el lado sureste del lago. Este «Agujero de la Gloria» es el más grande de su tipo, con un diámetro de 22 metros. El agujero tiene una caída vertical de 60 metros y se reduce a 8,5 metros.

Lago del Cráter

El Lago del Cráter se formó durante el colapso del Monte Mazama hace 7700 años. Es una caldera lacustre de 658 metros de profundidad, considerada la más profunda de Estados Unidos y el séptimo o noveno lago más profundo del mundo, según la profundidad medida.

No hay ríos ni otros cuerpos de agua conectados al lago. Por ello, su agua se considera una de las más puras gracias a la ausencia de contaminantes.

Lago Baikal

El lago Baikal es un lago de rift, un tipo de lago que se forma por la separación de la corteza continental. Es el lago más profundo del mundo, con una profundidad de 1642 metros (5387 pies).

El fondo del lago se encuentra a 1186,5 metros bajo el nivel del mar, y debajo del lecho del lago se encuentran los 7 kilómetros de sedimentos, lo que sitúa el fondo del rift a unos 8-11 kilómetros por debajo de la superficie.

Es el rift más profundo de la Tierra y aún no ha sido explorado.

Lago Abraham

El lago Abraham es en realidad un lago artificial en Alberta, Canadá, en la parte norte del río Saskatchewan, al pie de las Montañas Rocosas canadienses.

Es realmente hermoso durante el verano, pero lo que lo hace asombroso son las burbujas congeladas que se encuentran bajo el lago durante el invierno. Estas burbujas congeladas o de hielo se apilan como algodón blanco azulado o piedras blancas apiladas unas sobre otras de forma ordenada.

Lago Taal

El lago Taal es un lago de agua dulce ubicado en la provincia de Batangas, Filipinas. Es el tercer lago más grande del país y también el más fotografiado. Aparece constantemente en postales y revistas, principalmente porque alberga el volcán Taal, el volcán activo de una década más pequeño del mundo.

En el centro del lago se encuentra la Isla del Volcán, donde se concentra la actividad volcánica hasta el día de hoy.

Lago de las Cinco Flores

El Lago de las Cinco Flores es uno de los lagos más populares y hermosos del Parque Nacional de Jiuzhaigou, en China. Es mundialmente famoso y miles de turistas lo visitan a diario. Se encuentra al final del río Peacock, a una altura de 2472 metros sobre el nivel del mar, y tiene una profundidad de tan solo cinco metros.

Este lago poco profundo refleja una gran variedad de colores y, sin duda, un espectáculo para deleitar la vista. Las hojas de diversos colores, reunidas a la orilla del lago, se entrelazan formando un brocado multicolor.

Lago Manchado

El Lago Manchado se encuentra en Osoyoos, Columbia Británica, Canadá. Su característica más notable son sus manchas multicolores, muy visibles y prominentes incluso desde la carretera. El lago contiene la mayor concentración mundial de diferentes minerales, especialmente sulfato de magnesio, sulfato de calcio y sulfato de sodio.

El Lago Manchado también es terapéutico y se sabe que cura enfermedades. Numerosas empresas intentaron comprarlo y comercializarlo hasta que las Primeras Naciones cerraron el trato en octubre de 2001 por 720.000 dólares.

Lago Hillier/Lago Rosa

El lago Hillier se encuentra en la isla Middle, la más grande de las islas que conforman el archipiélago de Recherche, en Australia Occidental. Es famoso por su color rosa. No es solo un tono rosado en el agua, ¡sino que el agua en sí es realmente rosa!

Estos dos lagos obtienen su color del pigmento rojo producido por Dunaliella Salina y Halobacteria, que utilizan la luz solar para crear más energía.

Lago de Plitvice

El lago de Plitvice se encuentra dentro del Parque Nacional de Plitvice, en Croacia, el más grande del país y el más antiguo del sureste de Europa. Se considera el lago más hermoso del mundo por su espectacular despliegue de colores en diferentes momentos del día, con diferentes ángulos de luz y en diferentes estaciones.

Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, entre los primeros sitios del mundo.