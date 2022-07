Día Mundial de los Ovnis, 2 de julio: ¿qué se sabe de esa celebración?

Este 2 de julio se celebra en todo el mundo el Día de los Onvis, término que sale de «objeto volador no identificado», pero también se conoce como World Ufo Day, promovido por miles de fervientes creyentes, seguidores e investigadores particulares de este fenómeno y su férrea creencia de que no estamos solos en el Universo y que existen seres más avanzados en el espacio exterior.

En los registros del portal díainternacionalde, se resalta que durante la celebración del Día Mundial de los Ovnis en diversas partes del mundo se llevan a cabo las siguientes actividades: maratones de películas y series de ciencia ficción, congregaciones públicas para observar el cielo en busca de objetos extraños, recorridos a sitios emblemáticos, entre otros eventos.

En video quedó registrado el vuelo de un extraño objeto volador sobre Nueva Jersey en 2020, ¿realmente se trató de un OVNI?

El informe sobre los Ovnis del 2021

Ha sido uno de los informes más esperados en los últimos años de las agencias de inteligencia de EE.UU.

Tras una solicitud del Congreso de los Estados Unidos en 2020, el gobierno se comprometió a publicar un reporte sobre la información que tenía sobre avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis), tras varios casos sin explicación que han generado titulares en las últimas dos décadas.

Le puede interesar: La inteligencia de EE.UU. no confirma actividad extraterrestre en los ovnis

A pocos días de su publicación, medios estadounidenses comenzaron a filtrar los detalles del documento.

Los que esperaban una respuesta concreta y segura sobre la presencia (o no) de vida proveniente de otros planetas probablemente quedarán frustrados: el documento dice que los analistas de inteligencia no encontraron evidencia de actividad extraterrestre… pero tampoco la descartan.

Según indican medios locales, una de las principales conclusiones del documento es que ninguna tecnología estadounidense estuvo involucrada en los más 120 incidentes de avistamientos de objetos extraños reportados en las últimas décadas

Y es que una de las dudas era si los avistamientos eran resultado de programas secretos llevados a cabo por el gobierno de EE.UU.

Pero más allá de descartar eso, el informe no hace evaluaciones definitivas sobre cuáles podrían ser los orígenes de tales objetos.

¿A qué se debe el informe?

El informe es producto de un grupo de trabajo militar establecido el año pasado para investigar décadas de avistamientos inexplicables en el espacio aéreo de Estados Unidos.

El Departamento de Defensa dijo que quería «mejorar su comprensión» de los fenómenos aéreos no identificados y determinar si representaban una amenaza para la seguridad nacional.

El reporte fue ordenado como parte de un paquete de ayuda por la pandemia firmado por el entonces presidente Donald Trump.

Su publicación ha capturado la imaginación del público en EE.UU., donde los avistamientos de ovnis han sido durante mucho tiempo fuentes de intrigas y teorías de conspiración.

La especulación sobre el contenido del informe ha crecido entre los entusiastas de los ovnis antes de que sea entregado a los congresistas el venidero 25 de junio.

¿Qué sabemos del informe?

Los detalles del estudio fueron informados por primera vez el jueves por el periódico The New York Times (NYT), seguido por CNN y The Washington Post.

Esos medios de comunicación dijeron que hablaron con varios funcionarios del gobierno sobre los hallazgos del informe.

Las fuentes aseguraron que de los más de 120 incidentes documentados en las últimas dos décadas, la mayoría fueron reportados por personal de la Marina de Estados Unidos, mientras que algunos involucraron a militares extranjeros.