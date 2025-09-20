Dia mundial de Paella: recetas de paella caseras saludables

El 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella, homenaje a este plato icónico valenciano que une tradición, sabor y comunidad. A continuación, te revelamos los ingredientes básicos y cómo hacer una paella casera perfecta, más algunas variantes para animarte a probar.
Ingredientes
- Ingredientes básicos: arroz de grano corto (tipo bomba), aceite de oliva, azafrán o pimentón, caldo (pollo o verduras), verduras como judías verdes (chauchas en Argentina), garrofón (legumbre valenciana), pollo, conejo.
- Variantes populares:
- Paella de mariscos (camarones, mejillones, calamares)
- Paella mixta (carne + mariscos)
- Paellas vegetales para quienes prefieren versiones sin carne
- Paella negra (con tinta de calamar)
¿Cómo preparar una paella tradicional en casa?
- 400 g de arroz tipo bomba o similar
- 800 ml de caldo de pollo (o de verduras si es variante vegetal)
- 2 pechugas de pollo cortadas en trozos
- 150 g de conejo (opcional)
- Judías verdes/chauchas (unos 100 g)
- Garrofón o alubias blancas grandes (una taza)
- 1 tomate maduro rallado
- Pimentón dulce, unas hebras de azafrán
- Aceite de oliva, sal, pimienta
Instrucciones
- En la paellera o sartén grande, calentar aceite, dorar pollo y conejo, agregar las judías verdes/chauchas y garrofón.
- Añadir tomate rallado y dejar sofrito breve, añadir pimentón y mezclar.
- Verter el arroz, distribuir y tostar un minuto.
- Agregar el caldo caliente con el azafrán disuelto; cocinar primero a fuego fuerte y luego bajar. No remover.
- Dejar cocinar unos 18-20 minutos hasta que el arroz absorba el caldo. Vigilar el “socarrat” -la capa que se dora abajo-si querés un toque clásico.
- Retirar del fuego y reposar unos 5 minutos antes de servir.