Dia mundial de Paella: recetas de paella caseras saludables

El 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella, homenaje a este plato icónico valenciano que une tradición, sabor y comunidad. A continuación, te revelamos los ingredientes básicos y cómo hacer una paella casera perfecta, más algunas variantes para animarte a probar.

Puede leer: Chía y linaza: las diminutas semillas con sorprendentes beneficios para la salud

Ingredientes

Ingredientes básicos : arroz de grano corto (tipo bomba), aceite de oliva, azafrán o pimentón, caldo (pollo o verduras), verduras como judías verdes (chauchas en Argentina), garrofón (legumbre valenciana), pollo, conejo.

: arroz de grano corto (tipo bomba), aceite de oliva, azafrán o pimentón, caldo (pollo o verduras), verduras como judías verdes (chauchas en Argentina), garrofón (legumbre valenciana), pollo, conejo. Variantes populares :

: Paella de mariscos (camarones, mejillones, calamares)

(camarones, mejillones, calamares) Paella mixta (carne + mariscos)

(carne + mariscos) Paellas vegetales para quienes prefieren versiones sin carne

para quienes prefieren versiones sin carne Paella negra (con tinta de calamar)

¿Cómo preparar una paella tradicional en casa?

400 g de arroz tipo bomba o similar

800 ml de caldo de pollo (o de verduras si es variante vegetal)

2 pechugas de pollo cortadas en trozos

150 g de conejo (opcional)

Judías verdes/chauchas (unos 100 g)

Garrofón o alubias blancas grandes (una taza)

1 tomate maduro rallado

Pimentón dulce, unas hebras de azafrán

Aceite de oliva, sal, pimienta

Instrucciones