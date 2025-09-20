Dia mundial de Paella: recetas de paella caseras saludables

  • Hoy
Dia mundial de Paella: recetas de paella caseras saludables

El 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella, homenaje a este plato icónico valenciano que une tradición, sabor y comunidad. A continuación, te revelamos los ingredientes básicos y cómo hacer una paella casera perfecta, más algunas variantes para animarte a probar.

Puede leer: Chía y linaza: las diminutas semillas con sorprendentes beneficios para la salud

Ingredientes

  • Ingredientes básicos: arroz de grano corto (tipo bomba), aceite de oliva, azafrán o pimentón, caldo (pollo o verduras), verduras como judías verdes (chauchas en Argentina), garrofón (legumbre valenciana), pollo, conejo.
  • Variantes populares:
  • Paella de mariscos (camarones, mejillones, calamares)
  • Paella mixta (carne + mariscos)
  • Paellas vegetales para quienes prefieren versiones sin carne
  • Paella negra (con tinta de calamar)

¿Cómo preparar una paella tradicional en casa?

  • 400 g de arroz tipo bomba o similar
  • 800 ml de caldo de pollo (o de verduras si es variante vegetal)
  • 2 pechugas de pollo cortadas en trozos
  • 150 g de conejo (opcional)
  • Judías verdes/chauchas (unos 100 g)
  • Garrofón o alubias blancas grandes (una taza)
  • 1 tomate maduro rallado
  • Pimentón dulce, unas hebras de azafrán
  • Aceite de oliva, sal, pimienta

Instrucciones

  1. En la paellera o sartén grande, calentar aceite, dorar pollo y conejo, agregar las judías verdes/chauchas y garrofón.
  2. Añadir tomate rallado y dejar sofrito breve, añadir pimentón y mezclar.
  3. Verter el arroz, distribuir y tostar un minuto.
  4. Agregar el caldo caliente con el azafrán disuelto; cocinar primero a fuego fuerte y luego bajar. No remover.
  5. Dejar cocinar unos 18-20 minutos hasta que el arroz absorba el caldo. Vigilar el “socarrat” -la capa que se dora abajo-si querés un toque clásico.
  6. Retirar del fuego y reposar unos 5 minutos antes de servir.
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Dia mundial de Paella: recetas de paella caseras saludables
Dia mundial de Paella: recetas de paella caseras saludables
20 septiembre, 2025
Yeni Berenice advierte que empresas podrán ser disueltas por actos de corrupción
Yeni Berenice advierte que empresas podrán ser disueltas por actos de corrupción
18 septiembre, 2025
Chía y linaza: las diminutas semillas con sorprendentes beneficios para la salud  
Chía y linaza: las diminutas semillas con sorprendentes beneficios para la salud  
18 septiembre, 2025
Salud margina la prevención; enfatiza curación
Salud margina la prevención; enfatiza curación
17 septiembre, 2025
En Manoguayabo viven entre basura y olvido
En Manoguayabo viven entre basura y olvido
16 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Formar desde la sensibilidad humana

Formar desde la sensibilidad humana

De amigos, cómplices y corrupción

De amigos, cómplices y corrupción

Abadina llega a Estados Unidos

Abadina llega a Estados Unidos

La Página. Viernes 19 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 19 de septiembre de 2025

Preferiría no hacerlo

Preferiría no hacerlo

Resaltan los avances en Registro Mercantil

Resaltan los avances en Registro Mercantil

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo