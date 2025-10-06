El Día Mundial de la Parálisis Cerebral se celebra el mes de octubre de cada año.

Parálisis Cerebral fue el término propuesto por Sigmud Freud en el año 1877 y hoy día es una de las deficiencias más comunes atendidas en el campo de la neurología y la rehabilitación infantil.

Es producto de una lesión no evolutiva del encéfalo, ocurrida durante el embarazo, el parto, y durante el periodo post-natal.

Se llama Parálisis Cerebral a un grupo de trastornos que pueden comprometer las funciones del cerebro y del sistema nervioso como el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento.

Hay algunos tipos diferentes de parálisis cerebral, entre ellas: espástica, discinética, atáxica, hipotónica y mixta.

Los avances que han cambiado vidas

El siglo XXI está transformando radicalmente el modo de vivir con parálisis cerebral. La tecnología asistiva ha pasado de ser un lujo a convertirse en una herramienta imprescindible para la autonomía personal.

Así lo dio a conocer el portal web Central Médica quien hoy destaca tres campos de innovación:

1. Robótica y exoesqueletos: la robótica aplicada a la fisioterapia permite a niños y adultos realizar movimientos asistidos que estimulan la plasticidad cerebral y mejoran el equilibrio, la marcha y la fuerza muscular. En España, hospitales como el Niño Jesús o el Institut Guttmann han incorporado exoesqueletos pediátricos desarrollados por empresas nacionales, con resultados prometedores.

2. Comunicación aumentativa y accesibilidad digital: los sistemas de seguimiento ocular, los pulsadores adaptados y las tabletas con software especializado permiten comunicarse a personas no verbales. Estas herramientas han abierto un nuevo mundo educativo y social, donde la voz puede ser una mirada, un gesto o una interfaz táctil.

3. Inteligencia artificial y domótica: los asistentes virtuales, los hogares inteligentes y las aplicaciones de control por voz o movimiento permiten a muchos usuarios manejar luces, puertas o electrodomésticos sin ayuda física. Este tipo de tecnología no solo mejora la autonomía, sino también la autoestima y la sensación de control sobre la propia vida.

Los desafíos de la parálisis cerebral en República Dominicana

La Fundación Nido para Ángeles atiende hoy día a más de 260 niños y jóvenes con servicios de salud, educación, apoyo psicológico y social.

Así lo dio a conocer a la periodista Hainan Reynoso Uribe en una reciente entrevista hecha por este medio.

Sin embargo, los desafíos son enormes: de un presupuesto anual de 55 millones de pesos, el Estado cubre cerca del 50 %, mientras la otra mitad debe gestionarse mediante donaciones, seguros médicos y actividades de recaudación.

Un obstáculo aún pendiente es la inclusión de la fundación como prestadora del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el seguro estatal que posee la mayoría de sus usuarios.

“Si pudiéramos pasar servicios a través de Senasa, sería una fuente vital de ingresos para garantizar sostenibilidad”, explica Despradel.

Aclaró que apenas tres seguros privados aportan alrededor de tres millones de pesos, muy por debajo de lo que se necesita para cubrir terapias, personal y servicios básicos.

La presidenta de esa entidad benéfica reconoce las conquistas alcanzadas, sin embargo, resalta que falta mucho por lograr y que el tema económico resulta una limitante ante la alta demanda de atención.



Como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, el próximo 6 de octubre, la fundación lanzará un video de sensibilización que busca generar empatía y movilizar a la sociedad con un llamado a la acción y empatía.