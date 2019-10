Día Mundial del Ahorro, diferentes formas de hacerlo

Hoy, 31 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ahorro, y aunque el concepto que se tiene sobre el tema está fundamentado en guardar dinero en un banco, caja fuerte, alcancía, debajo del colchón… no solo de esta forma se puede ahorrar, existen muchas otras maneras.

Generalmente, no se percibe de inmediato el ahorro que se hace cuando se reusa el papel de la impresora, se cierra el grifo mientras se lavan los platos, la ducha cuando se toma un baño, se apaga un bombillo cuando no se está usando, se opta por caminar en vez de encender el automóvil cuando el trayecto es corto…, sin embargo, a la larga, todas esas alternativas de vida se reflejan en ahorro de dinero.

No hay que ver el ahorro solo en la cantidad que se pueda llevar a un banco, es recomendable buscar otras opciones como las mencionadas; y, lo más importante de asumir esa cultura de vida es que también se contribuye con la conservación del planeta.

Día Mundial del Ahorro. Fue instituido por el profesor Filippo Ravizza en 1924 en Milán, Italia, donde se realizó el Primer Congreso del Ahorro, con la participación de diferentes países e instituciones financieras, es a partir de entonces que el ahorro tiene un día mundial o internacional de celebración en el calendario, el cual tiene lugar cada 31 de octubre. ¡A ahorrar!, hay muchas formas de hacerlo.

¡A reusar el papel!

Aunque no lo crea, reusar el papel que se utiliza en impresora, tanto en su casa como en la oficina, es una forma de ahorrar y contribuir con el medioambiente.

Apagar los bombillos

Cuando no esté usando la luz en determinado lugar de la casa, apague los bombillos, es una forma de ahorrar energía y, por supuesto, dinero.

“Grano a grano se llena la gallina el buche”

No tiene que ahorrar grandes cantidades, poco a poco se llega.

¡Cierre el grifo!

Si ahorra agua, ahorrará también dinero, y con ello ayudará a la preservación del planeta.