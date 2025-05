Día Mundial del Amor: 5 ideas económicas y encantadoras para celebrarlo

Este 1.º de mayo se celebra el Día Mundial del Amor, una fecha que promueve ese sentimiento que le da color a la vida, nos llena de energía, nos saca sonrisas en medio del estrés y nos impulsa a hacer actos de cariño por esos seres especiales: familiares, amistades o parejas.

El Diccionario de la Lengua Española lo define como un “sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”. También señala que el amor “nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear”.

Como dijo William Shakespeare: “El amor no mira con los ojos, sino con el alma” y también: “Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado”.

En este día especial, te compartimos cinco formas económicas y encantadoras para celebrarlo con quienes amas:

Regalo personal y carta

Hazle sentir a esa persona cuán especial es para ti.

Un detalle personalizado no tiene que ser costoso, pero sí significativo. Puede ser un chocolate, sus dulces favoritos, una experiencia que te haya dicho que quiere vivir o un objeto de su color favorito. Enmarcar una foto de un momento especial también es una buena idea. Acompáñalo de una carta: abre tu corazón y hazle saber cuánto lo amas.

Acto de servicio

Demuestra tus sentimientos con actos de servicio. Foto/Parade

Uno de los lenguajes del amor es el servicio. Ayuda con tareas que le faciliten el día: limpia, ve de compras, cocina su plato favorito, conduce mientras suena su música preferida… Ese esfuerzo será una muestra clara de amor.

Cena a la luz de las velas

El amor es un acto que se celebra todos los días. Foto/Istock

No necesitas salir de casa para tener una cita inolvidable. Pueden cocinar juntos, decorar la mesa con velas aromáticas, poner música suave y disfrutar de una buena conversación acompañada de vino o la bebida que prefieran.

Maratón de películas

Elijan sus películas favoritas y prepárense para una tarde o noche de cine en casa. Preparen snacks juntos, acurrúquense y disfruten del momento.

Tiempo de calidad

Foto/ Shutterstock

A veces, solo se necesita estar presente. Apaguen los celulares, miren el atardecer, recorran la ciudad en bicicleta, un picnic, conversen o simplemente compartan silencio. El amor también se expresa en los pequeños instantes.

Ahora queremos saber tu opinión, ¿para ti, qué es el amor?

