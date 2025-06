Día Mundial del Cáncer de Riñón: síntomas, prevención y factores de riesgo  

El tercer jueves de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Riñón, establecido por la Coalición Internacional contra el Cáncer de Riñón (International Kidney Cancer Coalition) en el año 2017.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer de riñón es la segunda causa de muerte en América. De acuerdo a las proyecciones efectuadas por esta organización, para el año 2030 se incrementará en un 32% el diagnóstico de personas con este tipo de cáncer, debido al envejecimiento de la población y la modificación de hábitos que incrementan el riesgo de padecerlo.

Cáncer de Riñón

El cáncer de riñón es el crecimiento anormal de células en el tejido renal. Con el tiempo, estas células forman una masa llamada tumor. El cáncer se origina cuando algo desencadena un cambio en las células y estas se dividen sin control.

Un tumor canceroso o maligno puede propagarse a otros tejidos y órganos vitales. Cuando esto ocurre, se denomina metástasis.

¿Cuáles son los tipos de cáncer de riñón?

Existen diferentes tipos de cáncer de riñón, entre ellos:

Carcinoma de células renales (CCR): Es el tipo más común de cáncer de riñón en adultos y representa el 85 % de todos los cánceres de riñón. El carcinoma de células renales suele desarrollarse como un solo tumor en un riñón, pero puede afectar a ambos. El cáncer comienza en las células que recubren los túbulos renales (pequeños conductos que devuelven nutrientes y líquidos a la sangre). El tipo más común de CCR es el carcinoma de células renales de células claras (CCCR).

Síntomas

El cáncer de riñón puede no presentar síntomas perceptibles en sus primeras etapas. Sin embargo, a medida que el tumor crece, pueden comenzar a aparecer síntomas. Por ello, a menudo no se diagnostica hasta que ha comenzado a propagarse.

Los síntomas del cáncer de riñón pueden incluir:

Sangre en la orina (hematuria).

Un bulto o masa en la zona renal.

Dolor en el flanco.

Cansancio.

Sensación general de malestar.

Pérdida de apetito.

Pérdida de peso.

Fiebre baja.

Dolor de huesos.

Hipertensión arterial.

Anemia.

Altos niveles de calcio.

¿Cuál es la causa principal del cáncer de riñón?

Se desconoce la causa exacta del cáncer de riñón, pero existen ciertos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de padecerlo. Estos incluyen:

Tabaquismo: Las personas que fuman tienen un mayor riesgo de cáncer de riñón. Además, cuanto más tiempo fume una persona, mayor será el riesgo.

Obesidad: La obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de riñón. En general, cuanto mayor sea el sobrepeso, mayor será el riesgo.

Hipertensión: También llamada hipertensión, la hipertensión se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de riñón.

Antecedentes familiares: Las personas con familiares con cáncer de riñón pueden tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer.

Radioterapia: Las mujeres que han recibido radioterapia para el cáncer de los órganos reproductivos pueden tener un riesgo ligeramente mayor de desarrollar cáncer de riñón.

Cambios genéticos (mutaciones): Los genes contienen instrucciones para la función celular. Los cambios en ciertos genes pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de riñón.

Tratamiento de diálisis a largo plazo: La diálisis es el proceso de purificación de la sangre pasándola por una máquina especial. La diálisis se utiliza cuando los riñones de una persona no funcionan correctamente.

Complejo de esclerosis tuberosa: La esclerosis tuberosa es una enfermedad que causa convulsiones y discapacidad intelectual, así como la formación de tumores en diversos órganos.

Enfermedad de von Hippel-Lindau (VHL): Las personas con este trastorno hereditario tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de riñón. Este trastorno causa tumores benignos en los vasos sanguíneos, generalmente en los ojos y el cerebro.

Factor de riesgo

Depende. Algunos tumores renales son benignos (no cancerosos). Estos tumores suelen ser más pequeños que los cancerosos y no se propagan a otras partes del cuerpo. La extirpación quirúrgica es el tratamiento más común para los tumores renales no cancerosos.

Independientemente de si su tumor renal es canceroso o no, debe iniciar el tratamiento lo antes posible para evitar complicaciones.