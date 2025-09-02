Día Mundial del Coco: un fruto versátil, delicioso y nutritivo 

El Día Mundial del Coco celebra la versatilidad del fruto en la gastronomía y la pastelería argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Día Mundial del Coco, que se celebra cada 2 de septiembre, reconoce la importancia de este fruto en la alimentación, sus beneficios para la salud y la cultura de distintos países. Aporta sabor, aroma y versatilidad a la cocina, y su uso en la pastelería es un ejemplo de cómo ingredientes simples pueden transformar recetas tradicionales en clásicos familiares.
Esta efeméride destaca la creatividad que despierta el coco en la gastronomía y resalta su capacidad para transformar recetas simples en bocados reconfortantes. Ya sea en opciones clásicas o en variantes más innovadoras, sigue conquistando paladares y renovando el repertorio de sabores en cada celebración.
Propiedades nutritivas y curativas del coco
El bajo índice glucémico del coco contribuye a un mejor control de la glucosa en sangre, lo que lo convierte en una opción favorable para quienes buscan regular la diabetes.
El coco destaca por su contenido en potasio, mineral que ayuda a eliminar el exceso de sodio del organismo y, por tanto, a regular la presión arterial. Este efecto resulta útil para prevenir la hipertensión.
Además, el selenio y otros compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en el coco fortalecen el sistema inmunológico, protegiendo al organismo frente a infecciones causadas por hongos, virus y bacterias.
Los triglicéridos de cadena media, con propiedades antimicrobianas, antifúngicas y antivirales, refuerzan este efecto, aunque la evidencia científica aún requiere mayor respaldo.
La riqueza mineral del coco, que incluye potasio, cobre y manganeso, lo convierte en una excelente opción para hidratar el cuerpo, especialmente durante la actividad física o en situaciones de pérdida de líquidos como vómitos o diarreas. Así, el coco se posiciona como un alimento integral, capaz de aportar beneficios en distintos ámbitos de la salud.
Recetas variadas con coco
1- Receta de coquitos
Estos bocaditos dulces, crocantes por fuera y húmedos por dentro, se preparan en minutos y con muy pocos ingredientes. El coco rallado es el alma de la receta, con ese toque perfumado tan característico.
Tiempo de preparación
20 minutos en total:
- 10 minutos para mezclar y formar
- 10 minutos de horno
Ingredientes
- 200 g de coco rallado
- 150 g de azúcar
- 2 huevos
- 1 pizca de esencia de vainilla (opcional)
Cómo hacer coquitos, paso a paso
- Batí ligeramente los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla.
- Agregá el coco rallado y mezclá bien hasta obtener una masa húmeda.
- Formá bolitas del tamaño de una nuez y colocalas sobre una placa con papel manteca.
- Llevá al horno precalentado a 180 °C por 10 minutos, hasta que estén doraditos.
- Dejá enfriar y serví.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 16-18 coquitos.
2- Receta de budín de coco y limón
Un budín húmedo, esponjoso y muy fácil, donde el coco le aporta textura y el limón, frescura. Perfecto para sobremesas o meriendas.
Tiempo de preparación
50 minutos en total:
- 10 minutos de preparación
- 40 minutos de horno
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 g de azúcar
- 70 ml de aceite neutro
- 100 ml de leche
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 180 g de harina leudante
- 70 g de coco rallado
Cómo hacer budín de coco y limón, paso a paso
- Batí huevos con azúcar hasta espumar.
- Incorporá el aceite y la leche. Añadí la ralladura y jugo de limón.
- Sumá la harina tamizada y el coco, integrando bien.
- Verté en un molde enmantecado y enharinado.
- Horneá a 170 °C por 40 minutos. Enfriar antes de desmoldar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
8-10 porciones.
3- Receta de arroz con leche y coco
El clásico arroz con leche argentino, reinventado con coco rallado y leche de coco para darle una impronta más tropical y sedosa.
Tiempo de preparación
50 minutos en total:
- 5 minutos de preparación
- 45 minutos de cocción
Ingredientes
- 1 litro de leche
- 400 ml de leche de coco
- 100 g de azúcar
- 140 g de arroz doble carolina
- 1 rama de canela
- 50 g de coco rallado
Cómo hacer arroz con leche y coco, paso a paso
- Herví la leche y leche de coco en una olla junto con la canela.
- Agregá el arroz y cociná a fuego bajo, revolviendo, por 30 minutos.
- Añadí el azúcar y el coco rallado. Seguí revolviendo hasta que el arroz esté cremoso.
- Dejá enfriar y serví con más coco espolvoreado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
6 porciones.
4- Receta de trufas de coco y cacao (sin horno)
Un snack energético, fácil y rápido, ideal para niños o para calmar antojos dulces sin encender el horno.
Tiempo de preparación
15 minutos en total:
- 10 minutos para mezclar
- 5 minutos de reposo en heladera
Ingredientes
- 120 g de coco rallado
- 30 g de cacao amargo
- 50 g de nueces o semillas (opcional)
- 60 ml de miel o sirope de agave
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Cómo hacer trufas de coco y cacao, paso a paso
- Mezclá todos los ingredientes secos en un bol.
- Agregá la miel y la vainilla. Uní hasta formar una masa modelable.
- Formá bolitas y pasalas por más coco rallado.
- Llevá 5 minutos a la heladera antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
12 trufas pequeñas.
5- Receta de tarta fría de coco y dulce de leche
La tarta fría de coco y dulce de leche es un clásico reinventado, sencillo y sumamente sabroso. Se prepara sin horno y tiene como base galletitas trituradas, una capa generosa de dulce de leche y una cobertura cremosa de coco.
Tiempo de preparación
Aproximadamente 3:30 hs en total:
- 30 minutos de preparación
- 2-3 horas de frío en heladera para que tome cuerpo
Ingredientes
- 200 g de galletitas dulces
- 80 g de manteca derretida
- 400 g de dulce de leche repostero
- 200 g de coco rallado
- 1 lata de leche condensada (aprox. 395 g)
- 200 ml de crema de leche (nata para montar)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Cómo hacer tarta fría de coco y dulce de leche, paso a paso
- Triturá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida hasta obtener una masa húmeda.
- Forrá la base de un molde desmontable (24 cm aprox.) con la mezcla y presioná bien. Llevá a la heladera 15 minutos.
- Esparcí el dulce de leche sobre la base fría, nivelando con una espátula.
- En un bol, mezclá el coco rallado con la leche condensada, la crema de leche y la esencia de vainilla hasta lograr una crema homogénea.
- Volcá la mezcla de coco sobre la capa de dulce de leche y alisá.
- Refrigerá la tarta por al menos 2-3 horas, o hasta que esté bien firme.
- Decorá con hilos de dulce de leche y coco rallado extra antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 10 a 12 porciones.
