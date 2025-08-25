Día Mundial del Cuidado de la Piel: los mejores consejos para mantenerla siempre radiante 

Cada 25 de agosto se conmemora el Día Mundial del Cuidado de la Piel, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de este órgano vital, que muchas veces se descuida o se subestima.

Cuidar bien la piel no se trata solo de que luzca bien. Se trata de mantenerla hidratada, nutrida y protegida mediante una rutina eficaz que incluya la protección solar.

Puede leer: 3 formas funcionales y modernas de llevar sombreros este verano

A continuación, descubra algunos consejos para cuidar y mantener la piel saludable y que se mantenga radiante.

Mantente hidratado

Beber agua no hidratará tu piel directamente, pero es importante para la salud en general. Mantenerse hidratado no significa solo beber agua; tu piel también necesita humectación. Hidrátala con una loción o crema hidratante para tu tipo de piel.

Aplícala en el rostro después de la limpieza y en el cuerpo después de la ducha. Y hablando de ducharte, baja la temperatura. El agua caliente puede resecar la piel, así que opta por agua tibia.

Limpia tu dieta

Los efectos de la dieta en la piel pueden ser subjetivos. Algunas personas son naturalmente más sensibles a ciertos alimentos que otras, así que si tienes problemas de piel, prueba a eliminar el azúcar, los lácteos y los alimentos procesados ​​para ver si eso mejora.

Intenta incluir en tu plato opciones ricas en nutrientes, antioxidantes y que favorezcan una piel sana, como arándanos, col rizada, espinacas y chocolate negro.

Obtenga su vitamina D

La vitamina D favorece el crecimiento, la reparación y el metabolismo de las células cutáneas. Optimiza tus niveles exponiendo tu rostro, brazos y piernas al sol de 10 a 30 minutos al día, sin protector solar.

Si te quemas con facilidad, empieza con solo 5 minutos y aumenta gradualmente el tiempo de exposición al sol.

Desintoxica tu rutina de cuidado de la piel

Gran parte de lo que aplicamos en la piel es absorbido por el cuerpo y transportado a los órganos. Esto significa que, mientras intentamos vernos bien por fuera, podríamos estar envenenándonos por dentro.

Es importante leer siempre las listas de ingredientes. Además, procura usar productos naturales sin fragancias y sin aluminio, formaldehído, oxibenzona, parabenos, polietilenglicoles ni ftalatos ocultos en las paredes de los envases de plástico.

Evite fumar

No es de extrañar que fumar tenga efectos perjudiciales para la salud. Al calentar el tabaco, ya sea con cigarrillos o vapeando, se liberan radicales libres dañinos.

Esto provoca la degradación del colágeno y la elastina, lo que con el tiempo puede provocar deshidratación, hiperpigmentación, ojeras, vasos sanguíneos rotos y una tez apagada.

Mantenga el estrés a raya

¿Has notado que cuando estás estresado, tu cuerpo tiende a reflejarlo? Así como el estrés afecta tu cerebro, también puede afectar tu cuerpo, incluso tu piel.

Cuando experimentas estrés, tus glándulas suprarrenales liberan cortisol, la hormona del estrés, en el torrente sanguíneo. Los niveles altos de cortisol se han relacionado directamente con brotes y otros problemas de la piel.