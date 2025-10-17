Día Mundial del Dolor: 5 «achaques» que solo entiende el dominicano

“Yo voy a tener que ir al médico porque bebo pastillas y este dolor no se me quita, no me vaya a dar un patatú”, es una frase que solo escucharás de un dominicano. Y es que solo la gente de Quisqueya sufre de “achaques”, “sirimbas” y “yeyos”.
Este 17 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Dolor, una señal que envía el sistema nervioso para avisar que algo no anda bien.
Según MedlinePlus, el dolor es una sensación desagradable -como un pinchazo, hormigueo, punzada, quemadura o molestia -que cada persona percibe de forma diferente, aunque la causa sea la misma.
Dolores que solo le dan al dominicano
Desguabinado: Estar “desguabinado” o “desguañingado” describe a una persona en mal estado, cansada, debilitada, sin ánimos o con la salud “en baja” por un golpe, caída o simple agotamiento.
Cuerpo cortao’: Es ese malestar general cuando todo el cuerpo duele. Suele ser señal de gripe o resfriado, y viene acompañado de fatiga y debilidad.
Viento: Un “viento” se coge por dormir mal o hacer una fuerza indebida. Provoca un dolor constante y fastidioso. Es una condición inespecífica que se le atribuye a espasmos musculares o molestias que dificultan el poder respirar momentáneamente o poder moverte con facilidad.
Garrapela: Irritación o incomodidad en la garganta que obliga a toser y que, por supuesto, todo dominicano ha sufrido alguna vez.
Emparchado: Trastorno digestivo que aparece cuando algún alimento “te cayó mal”. Causa dolor estomacal, acidez, gases, náuseas o vómitos.
¿Y a ti, también te dan estos achaques?
