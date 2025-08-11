Día Mundial del Elefante: 7 datos asombrosos sobre el animal con mejor memoria  

El elefante, animal caracterizado por tener una larga trompa y un enorme par de colmillos, también se lleva el puesto de animal terrestre más grande del mundo.

Estas y otras características singulares le otorgaron una fecha única: el Día Mundial del Elefante, que se celebra el 12 de agosto, y representa una efeméride establecida para concientizar sobre la conservación de todas las especies de elefantes y recabar apoyos para la protección de las manadas existentes.

La fecha se conmemora desde 2012 y fue creada por la Fundación de Reintroducción de Elefantes de Tailandia junto con Patricia Sims, cineasta canadiense y presidenta de la Sociedad Mundial del Elefante.

La revista científica National Geographic recopiló algunos de los datos más interesantes sobre el elefante y como su estatus en la naturaleza es irremplazable:

Puedes distinguir las tres especies por sus orejas

Existen tres especies de elefantes: el elefante africano de sabana (arbusto), el elefante africano de bosque y el elefante asiático. Las orejas de los elefantes africanos son mucho más grandes que las de sus primos y se describe que tienen la forma del continente africano, mientras que las orejas de los elefantes asiáticos tienen la forma del subcontinente indio.

También existe una diferencia en la trompa: los elefantes africanos tienen dos «dedos» en la punta de la trompa, mientras que los elefantes asiáticos tienen uno.

Sus troncos tienen habilidades locas

Los elefantes tienen alrededor de 150.000 unidades musculares en su trompa. Su trompa es quizás el órgano más sensible de cualquier mamífero.

La utilizan para absorber agua para beber, que puede contener hasta 8 litros. También la utilizan como esnórquel al nadar.

Un elefante nunca olvida

El lóbulo temporal del elefante (la zona del cerebro asociada con la memoria) es más grande y denso que el de las personas; de ahí el dicho «los elefantes nunca olvidan».

Sus colmillos son en realidad dientes

Los colmillos de elefante son en realidad dientes incisivos agrandados que aparecen por primera vez cuando los elefantes tienen alrededor de dos años. Continúan creciendo a lo largo de su vida.

Se utilizan para alimentarse (para arrancar la corteza de los árboles o arrancar raíces) o como defensa en combate. Sin embargo, estos hermosos colmillos a menudo representan un peligro para los elefantes.

Están hechos de marfil y son un objeto muy codiciado.

Tienen piel gruesa

La piel de un elefante tiene 2,5 cm de grosor en la mayoría de sus zonas. Los pliegues y arrugas de su piel pueden retener hasta 10 veces más agua que la piel plana, lo que les ayuda a refrescarse.

Mantienen su piel limpia y se protegen de las quemaduras solares tomando baños regulares de polvo y barro.

Se comunican a través de vibraciones

Los elefantes se comunican de diversas maneras, incluyendo sonidos como las trompetas (algunos sonidos son demasiado bajos para que las personas los oigan), lenguaje corporal, tacto y olfato.

También pueden comunicarse mediante señales sísmicas (sonidos que crean vibraciones en el suelo) que pueden detectar a través de sus huesos.

Un bebé elefante puede ponerse de pie a los 20 minutos de nacer

Sorprendentemente, las crías de elefante pueden ponerse de pie a los 20 minutos de nacer y caminar en una hora. Después de dos días, pueden seguir el ritmo de la manada. Esta increíble técnica de supervivencia permite que las manadas de elefantes sigan migrando en busca de alimento y agua para prosperar.

Alrededor del 90% de los elefantes africanos han sido exterminados en el último siglo

Alrededor del 90% de los elefantes africanos fueron exterminados en el último siglo, en gran parte debido al comercio de marfil, lo que deja aproximadamente 415.000 elefantes salvajes con vida en la actualidad.

Los elefantes asiáticos también están amenazados, habiendo disminuido al menos un 50% en las últimas tres generaciones. Solo quedan entre 48.000 y 52.000 ejemplares en libertad.