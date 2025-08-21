Día Mundial del Folclore: historia, significado y tradiciones dominicanas

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, el folclore es el conjunto de las artesanías, canciones, costumbres, creencias y que son semejantes pero con carácter popular y tradicional agregando a esto que pertenecen a una cultura o población en particular.

Historia

El 10 de febrero de 1844, el diario escrito el Eco del Pueblo de Santiago fue que presentó por primera vez en su 97ava. edición mediante una carta pública con el seudónimo Valle Gracia allí fue el primer momento del Folclore en territorio dominicano.

Por su parte, Cesar Nicolás Penson (1855-1901) acuñó el término Folclore en distintos documentos de esa época vinculando esta palabra a la identidad nacional algo que luego agravó porque se vinculó al desarrollo de las ciencias sociales.

También dentro de los contratiempos que vivió él Folclore fue que entre 1916-1924 fue tildado de uso de poder la promoción del mismo para identificar la nacionalidad dominicana por medio de las distintas formas de promoverle.

Sin embargo, dentro de los atributos por destacar fue que surgieron luego de esto grupos vinculados a la Corriente de Cassandra Damiron marcando un hito en la historia continuándose a partir de allí diferentes eventos así como otros surgimientos que ampliaron el desarrollo del Folklore dominicano.

Por todo esto y más que ha influido de una manera u otra es que más adelante en reconocimiento al Floklore, durante el gobierno del Presidente Hipólito Mejía se emitió por el Poder Ejecutivo el Decreto 173-01, en donde se decidió celebrar la difusión pública del término Folklore.

Así mismo para el año 2004 se creó la Dirección Nacional de Folklore, enfatizando con esto el interés del Estado dominicano por la promoción de manifestaciones culturales.

Tradiciones dominicanas

En las manifestaciones folclóricas que celebra el pueblo dominicano a nivel nacional, regio y local, donde se expresa todo el pueblo a plenitud, podemos encontrar mues a religiosas, artísticas, culturales, sociales, llenas de rezos, música, poesía y danzas, ‘dentro un ambiente festivo y recreativo.

Las fiestas patronales

Se celebran en honor a La Virgen, santos y santas, por cuya protección la gente los convierten en el patrón o patrona del poblado y la comunidad. Se efectúan a serie de actividades de carácter festivo, recreativo, religioso, deportivo, artístico, social y cultural, durante ocho días, para culminar e el noveno con lo que se llama El Novenario.

Desde el punto de vista folclórico, importante es la culminación de las novenas, donde en algunos lugares terminan en la interpretación de piezas musicales a la puerta de la iglesia, como en Baní, o en la Noche Vela como en Hato Mayor, así como los juegos populares que realiza el pueblo para su diversión o recreación.

Ofrendas de toro de Bayaguana

Se hace en el municipio de Bayaguana en agradecimiento a favores recibidos o a promesa del honor del Santo Cristo de Bayaguana. El día 28 de diciembre de cada año entran al pueblo todos los tesoros ofrendas que han sido donados por los fieles. Allí son consagrados al Cristo, y luego trasladados a un potrero hasta el día primero en la tarde, los cuales antes de sacar la procesión del milagroso Cristo, son subastados y los fondos destinados a las obras piadosas de la parroquia.

En la subasta de Toro Ofrendas, presidida por todas las autoridades religiosas y civiles del pueblo, la banda de música acostumbra a tocar piezas musicales, especialmente merengues, danzas y marchas.

Carnaval

Su celebración coincide con la fecha de Independencia Nacional. El tradicional carnaval de «Carnestolenda» que nos llegó de la colonización española, se celebra en el ámbito nacional, con su música, sus danzas, sus personajes, su sátira, su creación y su magia, cosa que tradicionalmente se repite el 16 de agosto con motivo de la celebración de la Restauración.

Semana Santa

Como resultado de una tradición católica, el pueblo dominicano celebra las festividades más importantes de la liturgia cristiana con expresivo recogimiento, donde, en tiempos anteriores desde el jueves santo se eliminaba la música popular y se ponían músicas sacras o clásicas en las emisoras de radio, los vehículos no tocaban sus bocinas, no se peleaba, se hablaba en voz baja y hasta no se repicaban las campanas de las iglesias, siendo sustituida por matraca. Desde el punto de vista folclórico, hay que destacar las expresiones populares en los actos religiosos, los dulces, las comidas especiales, las habichuelas con dulce, y la tradición de intercambiarlas entre los familiares vecinos y amigos.

Los Congos

En Villa Mella y lugares aledaños durante el año, pero con especial dedicatoria, a las festividades del Espíritu Santo, encontraremos el baile de los «Congos». Además de Villa Mella se celebra en los Mina y La Victoria. Es un baile en pareja donde la mujer se mantiene con un elegante porte señorial, como toda una reina, llena de donaire.