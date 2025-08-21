Día Mundial del Folclore: la colorida tradición que une culturas   

El 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclore, para homenajear aquellas expresiones artísticas y autóctonas que reflejan las tradiciones, costumbres y rasgos culturales de diversas regiones en varias partes del mundo, enalteciendo la identidad nacional.

Igualmente se rinde homenaje a todos los estudiosos, investigadores y difusores del folclore y tradiciones culturales de los pueblos.

Antecedentes

Con la celebración de esta efeméride se efectúa un sentido reconocimiento al arqueólogo británico William Jhon Thoms, quien utilizó por primera vez este término en el año 1846. Thooms escribía artículos para una columna semanal titulada «Folk-Lore» en la revista británica The Athenaeum. Dicho neologismo expresaba el saber del pueblo, conjugando los términos folk (pueblo) y lore (saber).

La palabra proviene de la combinación de las palabras “folk” (pueblo) y “lore” (saber), y se utiliza para referirse a diversas expresiones culturales como danza, música, tradicional, etc.

Antes de emplear la palabra «folclore» se utilizaron otras como: antigüedades o literatura populares.

En la República Dominicana también se celebra el Día Nacional del Folklore desde el 2001, cuando, a través del Decreto 173-01, emitido por el Poder Ejecutivo, se escogió la fecha 10 de febrero para conmemorar esta tradición.

¿Por qué se celebra el Folclore?

El folclore no es solamente baile y música, el folklore es la gastronomía, es la vestimenta, los colores, el carnaval, las artesanías, instrumentos, fiestas populares, mitos, es todo lo que nos identifica y forma nuestras costumbres y tradiciones”.

Con esta celebración se busca analizar el presente y el futuro del folclore, y considerar que implican estas prácticas en el desarrollo de la sociedad.

También el Día Mundial del Folclore, es un ocasión para celebrar expresiones artísticas y autóctonas que reflejan las tradiciones, costumbres y características culturales de distintas regiones del mundo, enalteciendo la identidad y la cultura.

Expresa el sentido de pertenencia, el arraigo y el patrimonio cultural de cada nación, a través de aspectos como la música, el baile, las fiestas y las representaciones artesanales, que forman parte del patrimonio material e inmaterial de las naciones.

Las principales expresiones del folclore son las siguientes:

  • Material: referida a los objetos físicos que identifican a una cultura, tales como artesanías, obras de arte, arquitectura.
  • Verbal: relacionada con los dichos, expresiones, fábulas, historias narradas y canciones transmitidas generacionalmente.
  • Costumbres: estipulado por hábitos de vestimenta, culinarios, actividades de ocio y arte popular.
  • Cada país celebra este día mundial de diversas maneras, aunque la esencia es la misma: enaltecer y preservar las tradiciones y costumbres de cada pueblo y nación.

Este efecto positivo se extiende a otras ámbitos. Las Naciones Unidas estiman que, incluso antes de la pandemia, las industrias culturales aportaban 2250 millones de dólares a la economía mundial (el 3 % del PIB mundial) y representan más de 29 millones de empleos en todo el mundo.

