Día Mundial del Gorila: curiosidades sorprendentes de esta especie

Los gorilas, los primates más grandes del planeta, están desapareciendo de la Tierra a un ritmo alarmante. La caza furtiva y la destrucción de su hábitat natural han reducido drásticamente sus poblaciones, lo que llevó a la ONU Medioambiente a proclamar el 24 de septiembre como el Día Mundial del Gorila.

Algunos gorilas privilegiados viven en lugares protegidos como los parques nacionales Bwindi (Uganda), Virunga (República de El Congo) y de los Volcanes (Ruanda). Entre los tres parques nacionales habitan poco más de un millar de gorilas de montaña.

Datos interesantes

Hay dos especies de gorilas: orientales y occidentales

Cada especie se divide en dos grupos, conocidos como subespecies. Todos los gorilas salvajes viven en África central, en una zona dividida por una vasta selva tropical. Un lado alberga a los gorilas occidentales, mientras que el otro a los orientales.

Los gorilas viven juntos en grupos

Los gorilas pasan mucho tiempo desplazándose por su hábitat en grupos familiares conocidos como «tropas». ¡Cada tropa puede contener hasta 30 gorilas! Generalmente, incluye un macho dominante, varias hembras y sus crías.

Los gorilas pueden pesar más de 200 kg y alcanzar la altura de un humano promedio

Los gorilas son mayoritariamente herbívoros, lo que significa que solo comen plantas, ¡hasta 30 kg al día! Sin embargo, se sabe que algunas subespecies también comen insectos y caracoles.

Los machos adultos se conocen como «espaldas plateadas»

Estos poderosos machos pueden ser diez veces más fuertes que un humano promedio: ¡pueden derribar bananos, doblar barras de hierro y morder con más fuerza que un león! Sin embargo, en general, son gigantes apacibles que solo usan toda su fuerza cuando se sienten amenazados.

Las huellas de la nariz del gorila son tan únicas como las huellas dactilares humanas

Como resultado, los científicos pueden identificar a cada gorila observando detenidamente la forma de su nariz. ¡Las cicatrices o marcas únicas en sus caras también ayudan!

