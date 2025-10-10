Día Mundial del Huevo: Beneficios sorprendentes de un alimento esencial

El huevo es lo que se llamaría «bueno, bonito y barato». Es un alimento que, aunque pequeño, ofrece múltiples beneficios para la salud: fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Aquí te contamos sus beneficios.

Proteínas

Cada huevo contiene alrededor de seis gramos de proteína, con todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para reparar tejidos, producir hormonas y enzimas, y mantener la masa muscular.

Rico en vitaminas

Según Huevo de Oro, también es rico en vitaminas A, D, B2, B3, B5 y B12, que fortalecen los huesos, la piel, la visión y el sistema inmunológico. Además, aporta minerales como hierro, zinc, selenio y fósforo, fundamentales para la energía, la salud ósea y las defensas del cuerpo.

Protege la visión

Otro de sus beneficios, resalta la entidad, es que protege la visión gracias a los antioxidantes luteína y zeaxantina, los cuales ayudan a prevenir enfermedades oculares como las cataratas y la degeneración macular.

Lea más: ¿Bacalao? Sí… Pero fresco

Desmintiendo mitos

Muchos rumores acarrean que el huevo afecta al colesterol, sin embargo, Mayo Clinic aclara que «las investigaciones muestran que el colesterol de los huevos no parece afectar negativamente al cuerpo humano en comparación con otras fuentes de colesterol».

¿Qué contiene un huevo?

Según Mayo Clinic, cada huevo contiene:

75 calorías

5 gramos de grasa

6 gramos de proteína

0 carbohidratos

67 miligramos de potasio

70 miligramos de sodio

210 miligramos de colesterol

Síguenos como periodicohoyrd