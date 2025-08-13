Día Mundial del Lagarto: por qué se celebra y curiosidades

Los lagartos (pertenecientes al suborden Lacertilia) constituyen el grupo más grande de reptiles vivos e incluyen más de 6000 especies, explica el libro Pathology of Wildlife and Zoo Animals publicado en 2018.

Entre tantas especies, es común encontrar individuos diferentes, pero los lagartos llaman la atención por ser el grupo más diverso de reptiles en cuanto a forma y tamaño corporal, afirma la Enciclopedia Britannica (una plataforma de conocimiento general).

Anualmente, el 14 de agosto se conmemora el Día Mundial del Lagarto, una fecha que sirve para difundir y conocer más información sobre este animal.

La revista científica National Geographic reunió algunas particularidades que revelan su diversidad:

Diversidad de tamaños

Dragón de komodo

La longitud de los lagartos varía considerablemente entre los 3 metros del dragón de komodo (Varanus komodoensis) y los 22 milímetros de un pequeño camaleón descubierto en 2021 llamado Brookesia nana sp. (probablemente, el reptil más pequeño del mundo, según comunicó National Geographic luego del hallazgo).

Algunos lagartos carecen de patas

Algunas especies de lagartos, llamados serpientes de cristal o luciones, no tienen patas funcionales a pesar de tener vestigios del esqueleto de las patas, comenta la EOL. Aunque pueden asemejarse a las serpientes, se distinguen de ellas por la presencia de aberturas timpánicas y párpados.

Muchos lagartos pueden cambiar de color

Los más famosos del grupo en este sentido son los camaleones (familia Chamaeleonidae) y los anoles (género Anolis). “Algunas especies pueden pasar del verde brillante al marrón chocolate intenso, y a lo largo de su cuerpo pueden aparecer y desaparecer dibujos como líneas y barras”, describe Britannica.

Dieta variada

Aunque muchas especies son insectívoras, los Lagartos pueden ser herbívoros, omnívoros o incluso carnívoros. Por ejemplo, el dragón de Komodo es un depredador que puede cazar animales grandes, mientras que las iguanas verdes se alimentan principalmente de vegetación.

Adaptaciones al desierto

Muchas especies de Lagartos están adaptadas para vivir en ambientes desérticos extremos. Por ejemplo, el Lagarto cornudo puede disparar sangre de sus ojos como mecanismo de defensa, y los Lagartos de Gila almacenan grasa en su cola para sobrevivir durante periodos de escasez de alimento.