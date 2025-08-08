Día Mundial del León: curiosidades y por qué es importante protegerlos

El león (Panthera leo) es considerado uno de los animales más sociables del mundo, describe el Instituto de Biología para la Conservación y el Zoológico Nacional del Smithsonian, una entidad estadounidense que cumple un papel importante para salvar a las especies silvestres de la extinción.

En el Día Mundial del León, que se celebra cada 10 de agosto, la revista científica National Geographic realizo una recopilación de curiosidades que denotan sus mejores cualidades.

Curiosidades de los leones

Los leones son los únicos felinos que viven en grupos, conocidos como manadas.

Los leones pueden dormir hasta 20 horas al día.

La melena de un león macho no solo sirve como protección en las peleas, sino que también es un signo de su estatus dentro de la manada.

Los leones machos pueden llegar a pesar hasta 250 kg, lo que los convierte en uno de los depredadores más grandes de África.

Los leones pueden correr a velocidades de hasta 80 km/h, pero solo en distancias cortas debido a la falta de resistencia.

Un león necesita alrededor de 5 a 7 kg de carne al día.

En la naturaleza, la esperanza de vida de los leones es de aproximadamente 12 a 15 años, pero en cautiverio pueden vivir hasta 20 años.

La población de leones salvajes ha disminuido en un 43% en las últimas dos décadas.

Los leones machos dejan que las hembras coman primero después de una caza exitosa.

Los leones son nadadores naturales y a menudo entran en el agua para cazar o cruzar ríos.

El león en peligro de extinción para el 2050

Hoy en día tan solo viven unos 20.000 y 30.000 leones, aproximadamente, en toda África, una cifra que se ha reducido a la mitad en 30 años. Debido a la pérdida de su hábitat natural y la desaparición de sus presas, existe un 67% de probabilidades de que dentro de 25 años las poblaciones de estos felinos se reduzcan una vez más a la mitad en el centro y el oeste del continente africano.