Día Mundial del Orangután: una mirada urgente a su conservación 

Grandes e imponentes, los orangutanes (género Pongo) forman parte del grupo de los grandes primates, que también incluye a gorilas, bonobos, chimpancés y humanos, explica el Museo Smithsonian de Historia Natural (institución educativa y de investigación gestionada por el gobierno estadounidense).

Hay tres especies de orangutanes en libertad: el orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), que habita en la isla de Borneo; el de Sumatra (Pongo abelii) y el de Tapanuli (Pongo tapanuliensis), ambos en el norte de la isla de Sumatra, detalla Animal Diversity Web (ADW), una enciclopedia en línea mantenida por el Museo de Zoología de la Universidad de Michigan, Estados Unidos.

Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial del Orangután, una fecha dedicada a la conservación y cuidado de estos animales originarios del sudeste asiático, que solo se encuentran en las islas de Borneo y Sumatra.

Para celebrar su día, National Geographic reveló algunas de las características que hacen de estos animales uno de los primates más inteligentes.

Los orangutanes crean y utilizan herramientas

El uso de herramientas define a los orangutanes y demuestra su nivel de inteligencia. La fuente estadounidense cita estudios que muestran las diferencias de comportamiento entre las especies regionales de las islas de Borneo y Sumatra. Todos utilizan utensilios, pero con diferentes grados de dificultad, y las crías aprenden sus comportamientos de sus madres.

Los orangutanes de Sumatra fabrican y utilizan herramientas. Una de las cosas más comunes que hacen es cortar palos para extraer insectos o miel de los agujeros de los árboles y para quitar las semillas de los frutos de piel dura, explica la Enciclopedia Britannica (una plataforma de conocimiento).

Los orangutanes construyen tejados para protegerse

Otra demostración del uso de la inteligencia por parte de estos primates es el hecho de que muchos han construido techos en los lugares donde viven (casi siempre en los árboles) con hojas para protegerse del sol y la lluvia. Este comportamiento se ha observado en algunas de las poblaciones de Borneo y Sumatra, pero no en todas, reconoce ADW.

Los orangutanes son comunicativos y sociables

La comunicación entre los miembros del género Pongo es quizá una de las características más complejas y diversas de estos primates. La forma más famosa de comunicación entre orangutanes es la «llamada larga», realizada solo por machos adultos con rebordes (un tipo característico de mejilla).

Estas llamadas se oyen a más de 1 kilómetro de distancia durante más de un minuto y provocan respuestas de comportamiento de todas las edades y sexos, pero los machos adultos son los más receptivos.

Los orangutanes pueden ser conscientes del tiempo y el espacio

Según un artículo publicado en Smithsonian Magazine, algunos investigadores creen desde hace tiempo que los orangutanes también pueden ser conscientes del tiempo y el espacio.

Un equipo de investigadores publicó un artículo en 2018 en la revista Science Advances que se basaba en siete madres orangutanes engañadas para que creyeran haber visto a posibles depredadores (en realidad eran dos científicos envueltos en sábanas con rayas de tigre). A lo largo de 24 exposiciones simuladas, se registraron 12 casos en los que las madres gritaron para advertir a sus bebés de los peligros.

Los orangutanes en peligro de extinción

Las tres especies de orangutanes están en peligro crítico. Solo quedan alrededor de 104,700 orangutanes de Borneo, 14,000 orangutanes de Sumatra y 800 orangutanes de Tapauli viviendo en la naturaleza, y estas poblaciones están disminuyendo.

Una de las mayores amenazas para los orangutanes es la pérdida de hábitat. Sus viviendas en las copas de los árboles están siendo destruidas para dar espacio a la agricultura, especialmente las plantaciones de palma de aceite.