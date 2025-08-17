  Día Mundial del Peatón: ¿cuán segura es la República Dominicana para caminar? 

Cada 17 de agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón, una fecha que invita a reflexionar sobre la seguridad de quienes caminan por nuestras calles. En República Dominicana, esta reflexión es más urgente que nunca.

Aunque caminar debería ser una actividad segura y saludable, la realidad dominicana muestra lo contrario: aceras rotas o inexistentes, cruces peligrosos, falta de señalización y una cultura vial que muchas veces ignora al peatón. En zonas urbanas como Santo Domingo, los peatones enfrentan riesgos diarios por la falta de infraestructura adecuada y el irrespeto de conductores.

¿Qué está en juego?

El arquitecto Edward Alcántara detalla al periódico los riesgos de los peatones en el país.

Accidentes frecuentes: Aunque no hay cifras oficiales recientes, los atropellamientos son comunes en avenidas de alto tráfico. Infraestructura deficiente: Muchas calles carecen de aceras seguras, rampas para personas con discapacidad o semáforos peatonales.

Falta de educación vial: Conductores y peatones desconocen o ignoran las normas básicas de convivencia en la vía pública.

En el marco de esta fecha, organismos internacionales como la OMS recuerdan que los peatones representan una gran proporción de las víctimas de accidentes de tránsito, especialmente en países de ingresos medios como República Dominicana.

¿Qué se puede hacer?