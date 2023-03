Día Mundial del Sueño: Recomendaciones útiles para dormir como quieres  

Hay una razón por la que dormimos aproximadamente un tercio de nuestra vida: el sueño permite que nuestro cuerpo y nuestra mente se recuperen y la falta de él reduce nuestra capacidad para rendir bien y pensar con claridad. Sin embargo, para muchos, dormir bien es un reto que no ha hecho más que empeorar en los últimos años.

Por este motivo, Samsung pone el sueño en primer plano, reconociendo que tener sueño de calidad es fundamental para nuestra salud integral y llama la atención sobre la importancia de unos hábitos de sueño saludables en todo el mundo.

Samsung quiere ayudar a las personas a optimizar sus noches como lo hace con sus días, a través de tecnologías innovadoras como la serie Galaxy Watch5. A medida que la monitorización del sueño emerge como una tendencia de salud, aproximadamente el 50% de los usuarios de Galaxy Watch realizan un seguimiento de sus patrones de sueño al menos una vez a la semana, y un 40% de ellos lo hace más de tres veces a la semana. Esto ayuda a crear buenos hábitos, ya que una vez que se conocen mejor los patrones de sueño, resulta más fácil mejorarlos y mantenerlos, lo que conduce a un sueño nocturno más saludable.

Para celebrar el Día Mundial del Sueño el 17 de marzo, así como la Semana de Concienciación sobre el Sueño® de la Fundación Nacional del Sueño, Samsung comparte consejos útiles para lograr dulces sueños.

Comprende tu patrón de sueño para crear mejores hábitos

Dado que el patrón de sueño de cada persona es diferente, es importante conocer las características únicas del tuyo, y Samsung ha facilitado su seguimiento y comprensión. Por ejemplo, el sensor BioActive del Galaxy Watch monitoriza tus patrones de sueño únicos -si estás despierto, cuándo alcanzas el sueño profundo y tu nivel de oxígeno en sangre, por ejemplo- y te presenta los resultados a la mañana siguiente en la aplicación Samsung Health de forma fácil de entender y de usar.

Pero el seguimiento no basta por sí solo: establecer buenos hábitos es igual de importante, y Samsung te lo pone fácil con Sleep Coaching. Utiliza un programa personalizado de un mes de duración que realiza un seguimiento de tu patrón de sueño durante siete días y, a continuación, asigna uno de los ocho animales símbolo del sueño para representarlo. Luego, Sleep Coaching te marca el camino para establecer hábitos y rutinas saludables que te ayuden a dormir bien de forma más constante. Realiza un seguimiento de tus actividades diarias y te da consejos y orientación para gestionarlas mejor, desde el ejercicio y la nutrición, hasta la atención plena y el seguimiento de la salud.

Crea un entorno favorable al sueño

Incluso nuestro entorno de sueño es importante, y cosas aparentemente pequeñas como la luz de la pantalla o la temperatura de la habitación pueden afectar a nuestro sueño. Reduce las distracciones de tus dispositivos móviles sincronizando automáticamente el modo de reposo entre tu smartphone Galaxy y tu reloj para silenciar las notificaciones y cambiar el fondo del teléfono a escala de grises. También desactiva Always On Display y garantiza que tu Galaxy Watch no se activará cuando toques la pantalla o muevas la muñeca.

Y cuando se trata de dispositivos domésticos conectados, SmartThings te permite controlar una amplia gama de productos domésticos inteligentes fabricados tanto por Samsung como por sus socios. Galaxy Watch también puede hacer un seguimiento de cuándo te duermes cada noche y cerrar automáticamente las persianas del dormitorio o apagar las luces y el aire acondicionado.

Con una mejor comprensión de sus patrones de sueño, puede establecer hábitos positivos para lograr un mejor sueño y tener un impacto positivo en su bienestar general. Samsung se compromete a seguir mejorando nuestras experiencias únicas de salud con soluciones centradas en el sueño. Las asociaciones estratégicas en curso con líderes de la industria, incluyendo la Fundación Nacional del Sueño, seguirán cumpliendo con la visión holística del sueño de Samsung, ofreciendo ideas aún más intuitivas y procesables para ayudar a todos a alcanzar sus objetivos de bienestar.