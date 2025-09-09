 Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal: ¿Cuáles son los riesgos del alcohol en el embarazo?

Cada 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), una fecha elegida por su simbolismo: el 9 del mes 9 recuerda los nueve meses de embarazo, en los que se debe proteger la vida en gestación.

La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre los riesgos de consumir alcohol durante el embarazo, ya que esta práctica puede provocar daños físicos, intelectuales y de conducta irreversibles en los bebés.

Un riesgo que se puede prevenir

El TEAF está considerado como la primera causa prevenible y no genética de retraso mental en el mundo occidental, según la Agremiación Médica Platense. Las consecuencias varían dependiendo de factores como la predisposición genética, la cantidad de alcohol consumida y el momento en que ocurre la ingesta.

En 2023, se estimaba que más de 46 millones de mujeres en el mundo sufrían algún tipo de trastorno asociado al consumo de sustancias que afectan su calidad de vida.

Síndrome Alcohólico Fetal

El Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) ocurre cuando el alcohol en la sangre de la madre pasa al bebé a través del cordón umbilical. Su diagnóstico no siempre es sencillo, ya que no existe una prueba médica específica, pero los especialistas pueden identificarlo a través de signos en los recién nacidos y confirmación del consumo por parte de la madre.

Entre las señales más comunes se encuentran:

Crecimiento deficiente durante la gestación y después del nacimiento.

Problemas de visión, tono muscular bajo y mala coordinación.

Retraso en el desarrollo.

Hiperactividad, ansiedad y períodos de atención muy cortos.

Realidad en República Dominicana

En el país, el Ministerio de Salud Pública ha realizado estudios para abordar esta problemática. En la Maternidad de Los Minas, en 2018, especialistas detectaron bebés con rasgos faciales anormales, bajo peso y problemas de crecimiento vinculados al consumo de alcohol durante el embarazo.

Ante esta situación, el Ministerio puso en marcha el Servicio de Detección e Intervención al Síndrome Alcohólico Fetal, implementado en las maternidades de Los Minas, La Altagracia y en el Hospital Municipal de Mata Hambre. Su objetivo es concientizar a las gestantes sobre los riesgos y dar acompañamiento temprano.

La recomendación médica

Expertos en salud materno-infantil recalcan que no existe una dosis segura de alcohol durante el embarazo. Incluso una mínima cantidad puede afectar el cerebro y el desarrollo del feto.

