Día Mundial del Videojuego: los 5 títulos más populares del 2025

El 29 de agosto se celebra el Día Internacional del Videojuego, una celebración anual dedicada a honrar y reconocer la importancia de los videojuegos en nuestra sociedad.

Fue establecido para destacar la contribución de esta forma de entretenimiento en la cultura, el arte y la tecnología.

La iniciativa surgió en el año 2008 gracias a tres revistas españolas especializadas en el tema: PC Manía, PlayManía y Hobby Consolas.

Desde entonces, la celebración se ha popularizado en países hispanohablantes y en muchas otras partes del mundo, convirtiéndose en una fecha para honrar y reconocer el impacto cultural de los videojuegos y la pasión de sus aficionados.

Fortnite

Fortnite es el Battle Royale más grande y popular que se juega fuera de China. Sin duda, pasará a la historia como uno de los juegos más importantes e innovadores jamás creados, y esto se debe principalmente a la capacidad de Epic Games para redefinir lo que significa crear y mantener un juego de servicio en vivo.

Fortnite es una entidad en constante evolución, que se renueva con diferentes características y trucos a medida que surgen nuevas tendencias. Es esencialmente un juego nuevo cada mes, gracias al contenido de su pase de batalla.

Call of Duty Warzone

La franquicia Call of Duty siempre ha sido un gigante de la industria de los videojuegos, pero su popularidad se disparó a nuevas alturas cuando lanzó un spin-off Battle Royale gratuito. Warzone se ha convertido en uno de los títulos más populares del mundo en tiempo récord.

La comunidad de Warzone 2 (ahora solo Warzone) es enorme y está distribuida en las plataformas PlayStation, Xbox y PC, aunque seguramente se juega más como una experiencia de consola, donde la franquicia siempre ha sido muy popular.

League of Legends

Según Riot Games, alrededor de 8 millones de personas juegan a League of Legends casi a diario. Esta cifra podría ser exagerada, considerando la popularidad del juego en China, donde solo hay 29 servidores (más que todos los demás servidores juntos).

Una fuerte escena de deportes electrónicos ha ayudado a League of Legends a conservar su comunidad, que habitualmente acude por millones a ver torneos competitivos en línea.

Minecraft

Minecraft es un monstruo que no para de crecer. La libertad ilimitada para crear, explorar e interactuar con otros jugadores en el mundo exterior lo convierte menos en un juego y más en un metaverso para simplemente pasar el rato.

Tal es la profundidad de las diferentes experiencias impulsadas por la comunidad que puedes tener en Minecraft. Es popular por diferentes razones para cada persona, desde actualizaciones constantes hasta divertidos DLC. En cualquier caso, hay muchísimos fans.

Roblox

La popularidad de Roblox se ha disparado desde su lanzamiento en 2006, especialmente en los últimos cinco años. En 2016, el director ejecutivo David Baszuski presumió con orgullo de haber alcanzado los 700.000 jugadores simultáneos y declaró que el millón estaba cerca. En 2020, la séptima edición anual de los Premios Bloxy de Roblox contó con la increíble cifra de 4 millones de jugadores simultáneos.

En cuanto a jugadores activos mensuales, la cifra es obviamente mayor. Mucho mayor. Roblox cuenta con una base de jugadores constante de aproximadamente 380 millones en PC y dispositivos móviles.