En el marco de Día Mundial de Limpieza de Playas, diversas organizaciones, realizaron una jornada para recoger basura en playas y riberas de ríos del país, con el objetivo de concienciar sobre la reducción del uso de plásticos que dañan los ecosistemas marinos y fluviales.

La actividad organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, contó con el apoyo de jóvenes del Movimiento Ecológico Salesiano y de la Comisión Ambiental de la Cooperativa de Empleados y Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El padre Willem Batista, del Movimiento Ecológico Salesiano, resaltó la importancia de estas acciones: “En el país necesitamos reducir el uso de plástico para proteger nuestros ríos y mares”.

Asimismo, los voluntarios la comisión ambiental organizarón la limpieza en el club de profesores, recolectando 75 bolsas de plástico y 40 envases de otros materiales, enseñando la manera correcta de desechar la basura para evitar que lleguen a las costas.

Le puede interesar:

Los organizadores destacaron que estas jornadas buscan que la gente adopte hábitos responsables, evitando los plásticos de un solo uso y ayudando a conservar la biodiversidad.

El Día Mundial de Limpieza de Playas se celebra cada año para motivar a comunidades, voluntarios e instituciones a cuidar playas, ríos y mares, promoviendo un ambiente más limpio y saludable.

Le puede interesar: Día mundial de Paella: recetas de paella caseras saludables

Siga nuestra red social X para estar actualizado en tiempo real. https://x.com/PeriodicoHoy