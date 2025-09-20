Día Mundial de Limpieza de Playas: eliminan más de 100 bolsas de plásticos de las costas

Día Mundial de Limpieza de Playas: eliminan más de 100 bolsas de plásticos de las costas

En el marco de Día Mundial de Limpieza de Playas, diversas organizaciones, realizaron una jornada para recoger basura en playas y riberas de ríos del país, con el objetivo de concienciar sobre la reducción del uso de plásticos que dañan los ecosistemas marinos y fluviales.

La actividad organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, contó con el apoyo de jóvenes del Movimiento Ecológico Salesiano y de la Comisión Ambiental de la Cooperativa de Empleados y Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El padre Willem Batista, del Movimiento Ecológico Salesiano, resaltó la importancia de estas acciones: “En el país necesitamos reducir el uso de plástico para proteger nuestros ríos y mares”.

WhatsApp Image 2025 09 20 at 11.33.34 AM
WhatsApp Image 2025 09 20 at 11.33.30 AM
WhatsApp Image 2025 09 20 at 11.35.26 AM 2
WhatsApp Image 2025 09 20 at 11.35.26 AM 1
WhatsApp Image 2025 09 20 at 11.35.26 AM
WhatsApp Image 2025 09 20 at 11.35.25 AM 1
WhatsApp Image 2025 09 20 at 11.35.25 AM
WhatsApp Image 2025 09 20 at 11.35.24 AM 2

Asimismo, los voluntarios la comisión ambiental organizarón la limpieza en el club de profesores, recolectando 75 bolsas de plástico y 40 envases de otros materiales, enseñando la manera correcta de desechar la basura para evitar que lleguen a las costas.

Le puede interesar:

Los organizadores destacaron que estas jornadas buscan que la gente adopte hábitos responsables, evitando los plásticos de un solo uso y ayudando a conservar la biodiversidad.

El Día Mundial de Limpieza de Playas se celebra cada año para motivar a comunidades, voluntarios e instituciones a cuidar playas, ríos y mares, promoviendo un ambiente más limpio y saludable.

Le puede interesar: Día mundial de Paella: recetas de paella caseras saludables

Siga nuestra red social X para estar actualizado en tiempo real. https://x.com/PeriodicoHoy

Yinett Fernández

Yinett Fernández

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

Abadina llega a Estados Unidos

Abadina llega a Estados Unidos

De amigos, cómplices y corrupción

De amigos, cómplices y corrupción

La Página. Viernes 19 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 19 de septiembre de 2025

Preferiría no hacerlo

Preferiría no hacerlo

Temas del consumidor

Temas del consumidor

Resaltan los avances en Registro Mercantil

Resaltan los avances en Registro Mercantil

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo