Frente a la industrialización, los panaderos rescatan métodos antiguos, fermentaciones naturales y harinas integrales para devolverle autenticidad y sabor al pan. (Freepik)

El pan, ese alimento que acompaña las mesas del mundo, tiene su día de reconocimiento cada 16 de octubre.

La fecha no fue elegida al azar: coincide con el Día Mundial de la Alimentación, lo que refuerza su papel como símbolo de sustento y alimento esencial.

Instituido en 2006 por la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros, el Día Mundial del Pan busca destacar su trascendencia histórica, cultural y social.

El portal web indicó además que más allá de su sencillez, el pan representa unión, trabajo artesanal y tradición. Esta jornada recuerda que su valor va mucho más allá de lo gastronómico: encarna la historia del hombre y su relación con la tierra.

¿Qué tipos existen?

Los tipos de pan se pueden clasificar según el grano de la harina (trigo, centeno, maíz, etc.), el método de elaboración (con levadura, sin levadura, masa madre), su forma (baguette, panecillo, plano), o por su origen cultural y regional (pan gallego, pan de muerto).

Según el tipo de harina:

Pan de trigo: Es el más común, elaborado con harina de trigo.

Pan de centeno: Caracterizado por una masa más compacta debido a su menor contenido de gluten.

Pan de maíz: Hecho con harina de maíz, popular en varias regiones.

Pan integral: Utiliza harina de trigo integral.

Pan de espelta, avena o quinoa: Elaborados con otros tipos de granos como el espelta, la avena o la quinoa.

Lo básico al momento de preparar pan

Más allá de los tipos de pan que quieras hacer en casa, primero debes entender los ingredientes básicos.

Harina : la mayoría de los panes se hacen con harina de trigo, que entrega una textura ideal para este alimento. Sin embargo, como el trigo tiene gluten y esta es una proteína que algunas personas no pueden consumir, también se puede usar, por ejemplo, harina de maíz o de cebada, entre otros.

: la mayoría de los panes se hacen con harina de trigo, que entrega una textura ideal para este alimento. Sin embargo, como el trigo tiene gluten y esta es una proteína que algunas personas no pueden consumir, también se puede usar, por ejemplo, harina de maíz o de cebada, entre otros. Agua : el agua es fundamental para poder amasar la harina.

: el agua es fundamental para poder amasar la harina. Sal: además de darle sabor, la sal ayuda a retener el agua en el pan, lo cual repercute en su textura.

Un ingrediente más: la levadura

Este último ingrediente preferimos ponerlo aparte ya que su función y el modo en el que trabaja en la masa, muchas veces, no es muy clara.

La levadura es un microorganismo vivo que funciona para fermentar. Convierte los azúcares en alcohol y CO2. ¿Esto que tiene que ver con preparar pan? Ten paciencia, acá te lo vamos a explicar todo.

Al mezclar los ingredientes anteriores con la levadura y al momento de amasar, se crea un espacio perfecto para que trabaje. Tiene los azúcares de la harina, agua y el aire que entra y sale con los movimientos del amasado.

Cuando dejas la masa reposando, la levadura sigue trabajando, transformando los azúcares en CO2. Por esta razón es que la masa crece: tiene gas en su interior, creado por la levadura.

¿Con qué acompañarlo para disfrutarlo mejor?

Para el desayuno o merienda:

Mantequilla y mermelada (de fresa, guayaba o naranja amarga son clásicos).

(de fresa, guayaba o naranja amarga son clásicos). Queso crema o ricotta con miel o frutas frescas.

o frutas frescas. Aguacate con sal y limón o con huevo hervido.

o con huevo hervido. Nutella, crema de maní o dulce de leche para algo más dulce.

Para un picoteo o cena ligera:

Quesos curados o blandos (brie, manchego, cheddar, gouda).

(brie, manchego, cheddar, gouda). Jamones y embutidos (jamón serrano, salami, prosciutto).

(jamón serrano, salami, prosciutto). Aceite de oliva con ajo o hierbas , para mojar el pan.

, para mojar el pan. Tapenade de aceitunas, hummus o paté.

Para algo más completo:

Pan con tomate y aceite de oliva (al estilo español).

(al estilo español). Sandwiches gourmet con pollo, atún o vegetales asados.

con pollo, atún o vegetales asados. Sopas o cremas (una crema de calabaza o sopa de cebolla va perfecta con pan crujiente).

Para una experiencia más especial: