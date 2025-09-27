Día Nacional de la Biblia: una conmemoración de este libro sagrado

La Ley 204-84 declara cada 27 de septiembre el Día Nacional de la Biblia en la República Dominicana, uno de los libros más reproducidos y leídos de toda la historia de la humanidad, de acuerdo a expertos.

Además, en el país, durante todo este mes se conmemora y celebra las Sagradas Escrituras, otro de los sinónimos sobre la Biblia, que millones de cristianos y otras denominaciones religiosas llaman “la Palabra de Dios”.

Esta celebración para la Iglesia Católica parte del Día de San Gerónimo, el 30 de este mes, quien tradujo la Biblia al latín y dedicó gran parte de su vida al estudio de este libro, de acuerdo a sus creencias.

Puede leer: UNICARIBE se destaca en Iberoamérica con el Premio Innovatec 2025 a la excelencia educativa

En el caso de los evangélicos, esta conmemoración es debido a que el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la primera Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina. Esta traducción fue revisada por Cipriano de Valera, años más tarde, lo que le puso el nombre la versión más conocida, Reina Valera.

¿Cómo está formada la Biblia?

La palabra Biblia sale del griego “libros”. También se presume que se refiere a un diminutivo del nombre de la ciudad Biblos, donde existía en la antigüedad un amplio mercado de papiros, material utilizado en la época para la escritura.

La Biblia es una compilación de textos escritos en distintos idiomas y está dividida en dos partes: Antiguo y Nuevo testamentos.

La cantidad de libros que tiene la Biblia varía en el caso de la utilizada por los católicos y la de uso evangélico. En el primer caso contiene 73 y en caso que le sigue 66.

Existen siete libros, denominados deuterocanónicos que fueron excluidos de la Biblia por la Reforma Protestante, estos son: Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiastés, Bruc y 1 y 2 Macabeos. Aunque en algunos casos incluyen los dos textos de Macabeos, que es uno de los denominados libros apócrifos, en un solo cuerpo, por lo que se reducen a 72.

Todo esto se amplía al conocer cada una de las denominaciones religiosas cristianas, las que incluyen distintos textos a la Biblia.

Además, existen otros documentos que fueron presentados al momento de confección de este libro que no fueron aceptados por la iglesia y tampoco fueron tomados en cuenta para su inclusión. Estos en su mayoría relatan la vida de Jesús, origen de la religión cristiana, los cuales son llamados Evangelios Apócrifos.

República Dominicana, único país con la Biblia en su escudo

De todas las naciones del mundo, la República Dominicana es la única que en su escudo tiene la Biblia abierta con el famoso verso ubicado en Juan 8:32, el cual establece: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”, en alusión a la soberanía de toda potencia extranjera.