Día Nacional de las Zonas Francas: su impacto en la economía 

En 2024, la inversión extranjera directa en zonas francas creció un 21%, alcanzando los US$417.4 millones, en medio de un entorno global desafiante.

Santo Domingo. – La República Dominicana se consolida como un destino seguro, competitivo y confiable para el capital internacional. En 2024, la inversión extranjera directa (IED) en el régimen de zonas francas alcanzó los US$417.4 millones, registrando un crecimiento interanual del 21%.

Los datos fueron ofrecidos, en el marco de la conmemoración del “Día Nacional de las Zonas Francas”, por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó y la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) Claudia Pellerano, durante el evento “Zonas Francas, Zonas de Oportunidades 2025”, el cual fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona.

En el evento, el ministro Bisonó, destacó que a pesar de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y retos logísticos, el país sigue siendo destino atractivo para la inversion y citó el caso de Randy Carr, CEO de la empresa norteamerica World Emblem que conoció del país al preguntar a la inteligencia artificial, lo conoció y el pasado lunes 11 de agosto inició la construcción para instalarse en Zona Franca Tamboril.

Bisonó aprovechó la ocasión para resaltar el éxito en el modelo de zonas francas dominicanas de las empresas: Eaton, Jabil, Medtronic, Hanes, Fresenius Kabi, entre otras, las cuales se destacan en las áreas de dispositivos médicos, textiles, productos agroindustriales y tecnología.

De su lado, Claudia Pellerano, presidenta de ADOZONA, destacó que en el último año ha habido una diversificación de las zonas francas, más allá del textil, con productos innovadores poco asociados a este importante sector de la economía, como catamaranes eléctricos, fusibles eléctricos, dispositivos de seguridad como alarmas y cerraduras electrónicas para puertas.

Asimismo, “Por cada empleo directo, se estima la creación de 2.3 empleos indirectos, lo que implica que el impacto total del sector alcanza cerca de 460,000 empleos a nivel nacional, evidenciando su incidencia estructural en el crecimiento económico, la inclusión productiva y la expansión del empleo.”

Durante la actividad, destacó que el sector de Zonas Francas ha sido un componente esencial en la transformación económica e industrial de la República Dominicana. Al cierre de 2024, este régimen representó el 3.1 % del PIB y generó más de 198,450 empleos directos formales a punto el ministro.

Durante la actividad, Bisonó, entregó formalmente al presidente Luis Abinader el documento que contiene la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS).

Esto representa la culminación del trabajo encomendado por el Decreto 324-24, que declaró el desarrollo de esta industria de alta tecnología como una prioridad nacional. La ENFIS tiene como objetivo principal posicionar a la República Dominicana como un destino confiable y competitivo en todas las fases de la industria de semiconductores, desde la investigación y el diseño hasta el ensamblaje y la logística, con la mira puesta en convertir al país en un socio estratégico clave para Estados Unidos.

Historias de éxitos del sector Zonas Francas

El evento incluyó el panel “¿Por qué República Dominicana?”, con la participación de líderes de empresas internacionales como Jim West, vicepresidenrte senior y direcotr de operaciones de B. Braun; Juan Carlos Ibáñez, presidente de Garware Healthcare S.A.S. ; Kelly Fleming vicepresidenta de Desarrollo corporativo global de Steris AST; y Randy Carr, CEO de de World Emblem.

Estos líderes empresariales comaprtieron su experiencia sobre las razpones por la cual han decidido instalarse en el país y expandirse desde aquí.

Diversificación

Además, se destacaron los dispositivos médicos, cuyas exportaciones totalizaron US$ 2,863.8 millones durante el 2024, con una tasa de crecimiento del 25.9% frente a los US$ 2,274.9 millones exportados en 2023.

“Según el indicador de Ventaja Comparativa Revelada (VCR), República Dominicana es uno de los países más especializados del mundo en Instrumentos y Aparatos para Medicina. En 2024, obtuvo un valor VCR superior a 20, el segundo más alto a nivel global, solo detrás de Costa Rica, lo que nos convierte en el tercer mayor exportador de dispositivos médicos en América Latina”.

Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS)

Durante la actividad, Ian Steff, presidente y director ejecutivo de my Silicon Compass, presentó la “Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS)”, una iniciativa estratégica para consolidar al país como un destino competitivo en la manufactura y ensamblaje de semiconductores. Dicho documento se le entrego de manera oficial al presidente Abinader.

De igual forma el evento incluyó el panel titulado ¿Por qué República Dominicana? -Historias de Éxito, a cargo de los expositores Jim West, vicepresidente senior y director de operaciones de B Braun; Diya Garware Ibáñez, presidenta de Grupo Garware Fulflex; Kelly Fleming, vicepresidenta de Desarrollo Corporativo Global en Steris AST; Randy Carr, director ejecutivo y ceo de World Embleme.

El evento contó con una nutrida presencia de figuras clave del ámbito público y privado. Entre los más destacados se encontraban el presidente del Senado, Ricardo de los Santos y el director general del Consejo Nacional de Zonas Francas, Daniel Liranzo, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Marranzini, así como miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el país, así como representantes de diversas asociaciones empresariales, industriales y gremios, reforzando la colaboración entre todos los sectores que impulsan el desarrollo de las zonas francas.

