Día para Salir del Armario: un recordatorio valiente sobre la libertad y la aceptación   

El 11 de octubre se celebra el Día para Salir del Armario o Día para Salir del Clóset, a fin de generar una toma de conciencia de los derechos humanos de las personas que conforman la comunidad LGBT (gays, lesbianas, bisexuales y transgénero) en manifestar con absoluta libertad su orientación sexual ante la sociedad, sin vejaciones ni discriminaciones

Se trata de un día alternativo al Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay.

La elección de la fecha de este día obedece al aniversario de la marcha nacional por los derechos de gays y lesbianas que se llevó a cabo en Washington D.C., en el año 1987.

En muchas sociedades, culturas y religiones no es fácil manifestar abiertamente la orientación sexual de las personas, que sean contrarias a los estándares tradicionalmente establecidos.

Es por ello la importancia de visibilizar y concienciar que la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad existen, siendo necesarios el reconocimiento y la tolerancia ante la diversidad sexual.

Esta efeméride, conocida igualmente como Coming Out Day, surgió en el año 1988 por iniciativa de Robert Eichberg (psicólogo y fundador del taller de crecimiento personal «The Experience» y Jean O’Leary (líder política lesbiana y activista neoyorkina).

Se trataba de mantener una actitud abierta y positiva de la inclinación sexual de las personas ante el mundo, contrarrestando los prejuicios y estereotipos.

Cada historia de salir del armario es única y significativa. Es un momento de liberación, un acto de resistencia y una afirmación de su verdadero ser. Sin embargo, también es un viaje que puede estar lleno de obstáculos, desde el rechazo hasta el miedo a la discriminación.