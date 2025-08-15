Diálogo Trump-Putin con Ucrania en el medio

Todos deseamos que el encuentro que sostendrán hoy en la capital de Alaska el presidente estadounidense Donald Trump y el de Rusia, Vladimir Putin, concluya con una clara perspectiva de cómo puede ponerse fin a dos años y cinco meses de guerra intensa.

Los dos mandatarios han sido claros en que hoy no habrá pactos, sino conversaciones claras que dibujen el camino para llegar a la deseada paz. Luego, sería celebrada otra reunión con la presencia de ellos dos y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Siempre se ha dicho que cuando Rusia comenzó esta guerra, en febrero de 2022, lo hizo con la convicción de que su poderío vencería a los ucranianos en un santiamén. Pero una vez más se cumplió el viejo principio de los estrategas de los enfrentamientos bélicos: a la guerra se va con el conocimiento de cuándo comienza, pero sin saber cuándo termina.

Rusia parece que no contaba con el apoyo casi abierto que Estados Unidos daría a Ucrania. Al día de hoy, puede afirmarse que la guerra Rusia-Ucrania es, en los hechos, un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos.

Rusia reconoció ayer que Estados Unidos ha estado empeñado de manera directa en la búsqueda de una solución para este doloroso conflicto que ha dejado muertos, heridos e infraestructuras portuarias y energéticas destruidas.

Toda guerra es una derrota para el hombre. Es una anomalía que evidencia la incapacidad de los gobernantes de apelar a las buenas maneras para dirimir los conflictos. Por eso los países deben hacer todo lo posible para evitarlas y, en vía contraria, buscar la paz.

Rusia, Ucrania, los 27 países de la Unión Europea, Estados Unidos y el resto del mundo necesitamos la terminación de este conflicto.

