Dianabel Gómez está feliz por recuperar su libertad, pero la Operación Falcón marcó su vida

Santiago.- Entre respuestas cortas y grandes pasos, Dianabel Gómez se notaba ansiosa por desaparecer del Palacio de Justicia de esta ciudad, un escenario que ya marcó su vida al ser dejada en libertad, luego que fuera detenida el pasado miércoles en la Operación Falcón, una red de lavado de activos y narcotráfico.

Así, de prisas y exaltada por haber recuperado la libertad cerca del mediodía de este viernes, la presentadora de televisión aceleraba el paso hasta abordar el carro marca Kía, color negro que la esperaba en el estacionamiento.

“No tengo vinculación con el caso y me siento feliz; me dejaron en libertad, pero me van a seguir investigando”, declaró Gómez a los periodistas que la seguían hasta el automóvil.

La modelo y comunicadora social vestía un pantalón gris deportivo ajustado al cuerpo, un sweater color negro, llevaba un bolso color azul entre los brazos, y por supuesto, una mascarilla, color negro, para evitar el contagio al covid-19.

Cuando Dianabel Gómez fue llevada la tarde de este jueves al Palacio de Justicia en calidad de detenida manifestó a los medios que era inocente. Según las versiones, una vez vinculada al caso de narcotráfico y lavado de activos la mujer no paraba de llorar por lo complicado de la situación que presentaba en ese momento.

La comunicadora negó el rumor que circula en las redes sociales de que esté embarazada. Por igual, Dianabel rehusó revelar el nombre de su pareja sentimental que estaría envuelta en el espinoso caso llevado a cabo por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de la DEA.

El Ministerio Público solicitó este viernes al juez de Atención Permanente de Santiago la declaratoria del caso como complejo y la imposición de 18 de prisión preventiva como medida de coerción contra 21 de los 27 arrestados.