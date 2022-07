Díaz Santana: es imperativo el inicio de la atención primaria

El inicio de la atención primaria en el sistema de salud es más que imperativo, porque lo contrario es mantener un modelo en el que el gasto de bolsillo de las familias es incontenible e ilegal, lo que acentuaría la frustración y la insatisfacción de la población.

La advertencia la hizo Arismendy Díaz Santana, presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, quien expresó que la tardanza en la aplicación del referido modelo de atención, también tiene un impacto en el incremento de enfermedades que pueden ser evitables.

El experto en seguridad social hace el señalamiento, a propósito de las declaraciones del superintendente de Salud y Riesgos Laborales, el doctor Jesús Feris Iglesias, quien expresó que “el Gobierno quitará los escollos para iniciar la atención primaria en salud”, y que el país no aguanta el retardo en su implementación.

Le puede interesar: Destinan RD$3,400 millones al programa de medicamentos de alto costo

En ese sentido, Díaz Santana consideró que las palabras de Feris Iglesias son un reconocimiento al derecho de todos los dominicanos a disfrutar de un sistema de promoción y prevención de la salud, sin discriminación ni privilegio, según el artículo 39 de la Constitución.

“Cuando el doctor Feris Iglesias afirma que “el país no aguanta más”, está señalando una gran verdad, dijo. La ausencia de las reformas estructurales en el Sistema Nacional de Salud arroja un gasto de bolsillo multimillonario ilegal, creciente, incontenible e insoportable, especialmente para el 80% de los afiliados con salarios inferiores a 20 mil pesos”, resaltó.

“También, el país no aguanta más una alta y persistente mortalidad materno-infantil, entre otros serios problemas de la población, que no se corresponde con el crecimiento sostenido de la economía nacional. El país no aguanta más ser vanguardia en lo económico y retaguardia en lo social”.

A juicio de Díaz Santana, el país está en el mejor momento para viabilizar las reformas sanitarias pendientes.

El país no aguanta más, dijo, “porque la población avaló con su voto la propuesta de cambios del presidente Luis Abinader, y las otras opciones políticas tuvieron 20 años en el poder sin reformar el sistema de salud, perpetuando la vigencia de un modelo curativo, ineficiente y costoso”, sostuvo.