Luis Abinader dice corrupción en SeNaSa tendrá consecuencias

  • Soila Paniagua
Luis Abinader dice corrupción en SeNaSa tendrá consecuencias

Presidente Abinader en LA Semanal


Sobre el denunciado caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) el presidente Luis Abinader afirmó que cualquiera que haya sustraído fondos públicos, en especial de salud, debe tener consecuencias drásticas. Afirmó que en noviembre de 2024 ordenó una investigación en esa institución por sospechas.

Indicó que en noviembre de 2024 antes de que salieran en los medios de comunicación los presuntos actos de corrupción en el SeNaSa, el Gobierno había contactado al Ministerio Público, al departamento Antifraude, a la Cámara de Cuentas y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que investigaran la situación y los archivos de los procesos en esa entidad que registran situaciones al parecer desde 2020.

El presidente Abinader trató el tema en el Encuentro LA Semanal donde habló sobre el combate a la corrupción, el nuevo Código Penal y la Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Reiteró que no intervendrá en las decisiones del Ministerio Público en su accionar contra quienes cometan actos que afectan los fondos del Estados dominicano. Aunque a los casos sobre supuestos actos de corrupción en SeNaSa les daban seguimiento desde 2024, por denuncias de pacientes y centros de salud, fue a mediados de agosto pasado que el Poder Ejecutivo destituyó a Santiago Hazim, quien era el director ejecutivo desde 2020.

Puedes leer: Senasa sigue en el ojo del huracán: las polémicas irregularidades que preocupan

Las denuncias abarcan contratos con prestadores de servicios privados que recibían altas sumas de dinero sin pruebas de que cumplían lo reportado.

Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.

Publicaciones Relacionadas

Luis Abinader dice corrupción en SeNaSa tendrá consecuencias
Luis Abinader dice corrupción en SeNaSa tendrá consecuencias
9 septiembre, 2025
Luis Abinader dice será implacable contra la corrupción
Luis Abinader dice será implacable contra la corrupción
9 septiembre, 2025
Abinader instruye al MAP investigar aumento de compras de vehículos en el Gobierno
Abinader instruye al MAP investigar aumento de compras de vehículos en el Gobierno
8 septiembre, 2025
Luis Abinader truena por situación en Senasa: «Debería tener consecuencias drásticas»
Luis Abinader truena por situación en Senasa: «Debería tener consecuencias drásticas»
8 septiembre, 2025
Luis Abinader dice tasa del dólar está en el promedio: «No creo que se vaya a desplazar más»
Luis Abinader dice tasa del dólar está en el promedio: «No creo que se vaya a desplazar más»
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Apuntes sobre un destino militar

Apuntes sobre un destino militar

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 08 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo