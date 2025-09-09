

Sobre el denunciado caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) el presidente Luis Abinader afirmó que cualquiera que haya sustraído fondos públicos, en especial de salud, debe tener consecuencias drásticas. Afirmó que en noviembre de 2024 ordenó una investigación en esa institución por sospechas.

Indicó que en noviembre de 2024 antes de que salieran en los medios de comunicación los presuntos actos de corrupción en el SeNaSa, el Gobierno había contactado al Ministerio Público, al departamento Antifraude, a la Cámara de Cuentas y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que investigaran la situación y los archivos de los procesos en esa entidad que registran situaciones al parecer desde 2020.

El presidente Abinader trató el tema en el Encuentro LA Semanal donde habló sobre el combate a la corrupción, el nuevo Código Penal y la Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Reiteró que no intervendrá en las decisiones del Ministerio Público en su accionar contra quienes cometan actos que afectan los fondos del Estados dominicano. Aunque a los casos sobre supuestos actos de corrupción en SeNaSa les daban seguimiento desde 2024, por denuncias de pacientes y centros de salud, fue a mediados de agosto pasado que el Poder Ejecutivo destituyó a Santiago Hazim, quien era el director ejecutivo desde 2020.

Las denuncias abarcan contratos con prestadores de servicios privados que recibían altas sumas de dinero sin pruebas de que cumplían lo reportado.