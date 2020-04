Dice nada militar contra Maduro

El gobierno del presidente Donald Trump no pretende usar la fuerza militar para derrocar a Nicolás Maduro, aun cuando está expandiendo sus operativos antinarcóticos en el Caribe, afirmó el viernes el principal comandante militar de Estados Unidos para Latinoamérica.

El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, dijo en una entrevista que la reciente decisión de duplicar los recursos antinarcóticos en Latinoamérica llevaba meses en desarrollo y no estaba directamente vinculada con la imputación de Maduro en Nueva York por cargos de dirigir una conspiración narcoterrorista a través de la cual se enviaban 250 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos. Faller agregó que la presión económica y diplomática — no el uso de la fuerza militar — seguían siendo las herramientas predilectas de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder. “Este no es un cambio en la política del gobierno de Estados Unidos”, dijo Faller, quien no obstante celebró que el reforzamiento de medidas de vigilancia afecte las finanzas de Maduro y su dominio. “No es un indicio de algún tipo de nueva militarización en el Caribe”. El despliegue anunciado este mes es una de las operaciones militares más grandes de Estados Unidos.