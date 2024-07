SALCEDO.– La directora de la Oficina Provincial Para el Desarrollo de la Mujer (OPDM), Linabel González Duarte, le hizo un llamado a los congresistas dominicanos, para que a la hora de aprobar de manera definitiva el Código Procesal Penal (CPP), lo hagan con la suficiente madurez y en donde se garanticen los derechos de toda la sociedad dominicana y no de un sector en particular.

Dice que Código Penal debe responder a intereses que garanticen los derechos de todos

Al participar como invitada en el programa “Lo Nuevo con Santiago González”, que produce el citado periodista, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en donde indicó que como directora de la OPDM, ha sido reiterativas con relación a las falencias que para su aprobación presenta el Código Procesal Penal, el cual se encuentra en su fase de aprobación definitiva en el Congreso Nacional, y el que dicho sea de paso, según Linabel no puede ser aprobado sin antes corregir algunas de las debilidades que tiene.

LEA: Finjus resalta los avances plasmados en Código Penal

“Ese Código, es un arma poderosísima que atenta contra la vulnerabilidad de las mujeres dominicanas, ya que le quita el derecho de decidir sobre sus vidas, pero sobre todo, nos enmarca para llevarnos hasta un callejón sin salida en donde muchas de nosotras cuando se nos presenten esos casos especiales sobre los cuales la sociedad debe estar edificada, vamos a enfrentarnos de manera definitiva a la muerte”, dijo González Duarte.

Linabel González, mientras era entrevistada por el periodista Santiago González.

En ese sentido, indicó que de manera responsable se expresa en el sentido de que el país, más que un Código que responda a intereses, lo que más bien se precisa es que este sea moderno, que garantice el derecho de todas las personas y no a un sector en particular.

Dijo, que este debe responder a los intereses de todas las personas, entre ellas las mujeres, los niños y niñas y a las personas con algún tipo de condición, pero también que no premie la impunidad con relación al tema de la corrupción.

“Como entidad que trabaja por los derechos de la mujer, pero que también procesa elementos a favor del desarrollo integral de nuestra sociedad a través de talleres, conferencias y charlas en las diversas comunidades, y como mirabalenses expresamos nuestro sentir como lo está haciendo el país con relación al tema del Código, el cual debe ser, reiteramos, garantista y moderno”, precisó.

Según entiende Linabel González, no es necesario aprobar un código al vapor que lo que más bien necesita el país, es una pieza legislativa que realmente esté acorde a los nuevos tiempos, por lo que considera como entidad que lucha a favor de los derechos de la mujer, que este debe de ser respetuoso de la dignidad, los derechos y la vida de las mujeres dominicanas.

Postura sobre lo externado por el diputado Cedeño

Eugenio Cedeño

Con relación a las declaraciones del diputado Eugenio Cedeño, en el sentido de que si “estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana de embarazarla a ella… aunque ella no quiera, es mi mujer. Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ir al Código Penal, ni al Código Civil. No, porque para qué se casó conmigo, y para qué se encuera conmigo, para qué duerme conmigo en mi cama…», estas han volcado reacciones en contra del citado legislador de La Romana.

En ese sentido, Linabel González lamentó esas declaraciones, argumentando que el país debe abocarse a una profunda educación política, para que sepa elegir a sus representantes en los diferentes estamentos del Estado, en donde hay personas que por sus escasos conocimientos y sobre todo por la falta de conciencia, comenten errores que a la sociedad dominicana le salen muy caros.