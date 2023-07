Dicen es cocaína polvo hallado en Casa Blanca

El hallazgo del “polvo blanco” la noche del pasado domingo obligó a desalojar brevemente parte de la casa presidencial. Joe Biden se encontraba en Camp David

La Casa Blanca fue evacuada brevemente el domingo por la noche cuando el presidente Joe Biden se encontraba en Camp David después que el Servicio Secreto descubrió un polvo sospechoso en una zona del Ala Oeste, donde se encuentran las oficinas presidenciales, y un análisis preliminar reveló que era cocaína, dijeron dos agentes policiales el martes.

Durante una inspección de rutina el domingo, agentes del Servicio Secreto hallaron el polvo en una zona accesible a los grupos de turismo, no en una oficina, dijeron los agentes a The Associated Press, que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de una investigación en curso.

El complejo fue evacuado el domingo alrededor de las 8:45 de la noche y cuadrillas de emergencia arribaron para realizar un examen preliminar, que halló cocaína. Se reabrió la Casa Blanca y se envió el polvo al laboratorio.

Biden y su familia fueron a Camp David el viernes y regresaron a la Casa Blanca el martes.

El Servicio Secreto dijo en un comunicado que la mansión presidencial fue cerrada por precaución y se llamó al departamento de bomberos de la capital para determinar si la sustancia era peligrosa.

“El objeto fue enviado para su evaluación y se investigará la causa y la manera de que entrara a la Casa Blanca”, dijo el Servicio Secreto.

La investigación

El Servicio Secreto de EE.UU. está investigando lo sucedido, que tuvo lugar cuando el presidente Joe Biden no se encontraba en la residencia oficial.

“El domingo por la noche, el complejo de la Casa Blanca entró en un cierre preventivo cuando los oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto investigaron un artículo desconocido encontrado dentro de un área de trabajo”, afirmó Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto. El Departamento de Bomberos de DC ordenó la evacuación.

Le invitamos a leer: Biden avisa en el Día de la Independencia de EEUU que la democracia nunca está garantizada