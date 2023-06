Se soñó que violaron a su hija de 9 años; le dictaron tres meses de coerción a un tío pero el legista dijo la menor «está intacta»

La Corte de Apelación de la provincia San Juan dictó tres meses de prisión como medida de coerción contra Emigdio Sánchez Montero, de 46 años de edad, encargado de la Junta Distrital de Batista, del municipio El Cercado de la citada demarcación, tras ser señalado de violación sexual contra una sobrina de nueve años de edad.

Según contó al periódico Hoy Luis Octavio Ortiz, abogado del imputado, las acusaciones y la decisión del juez de la Corte, Arcenio Alcántara, tienen se originaron porque supuestamente la madre de la menor se soñó que «Dios le había mostrado» que abusaron sexualmente de su hija, pese a que existe una certificación médica que indica que la infante «está intacta», que no ha sido abusada.

«Lo apresan y después lo llevan al Palacio de la Policía Nacional de Las Matas de Farfán, y resulta que en el proceso le hacen el levantamiento a la menor involucrada. Pero en el mismo proceso aparece él con una orden de arresto que se la llenaron a la 1:15 de la tarde ya él arrestado. Cuando le hacen el experticio a la niña, el certificado médico dice que no hubo ningún tipo de hallazgo, y que conforme a su edad está intacta, y luego ahí viene la acusación por violación sexual», contó el abogado.

Ortiz añadió que la madre de la menor tuvo «una revelación» la cual se la comunicó a su pastora y a su otra hija de 21 años. «Ella le dijo a la pastora: tengo una aflicción terrible. Anoche me hice un sueño y me di cuenta que a Fulana la violaron, y cuando ella despertó, la revisé y es cierto, dice ella. Pero amén de todo eso, culpable o no, llevamos el proceso», indicó el defensor.

El abogado añadió que a su defendido le fue impuesta una decisión que no corresponde a lo establecido en el Código Procesal Penal, ya que el magistrado se habría declarado incompetente para conocer el caso, además de que el director de la Junta Distrital cuenta con una jurisdicción privilegiada, porque fue elegido por votación popular.

«Lo que manda el procedimiento es que la Corte, después que es apoderada por el tribunal de origen, lo que hace es que autoriza a un juez que haga las veces de juez de Instrucción de Jurisdicción Privilegiada, pero tiene que juramentarlo la Corte mediante un acto administrativo. Resulta que el juez dice que no es competente. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo es posible que usted, siendo el juez con una trayectoria de un juez superior, se declara incompetente, no notificó su decisión de tres meses de prisión preventiva?

En ese sentido, consideró que el magistrado «violó la ley» por no enviar el proceso al tribunal correspondiente.

PRM lo suspendió

Se recuerda que el pasado 27 de mayo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció la suspensión del director municipal, luego de que las autoridades jurisdicciones le acusaran de la violación sexual a una menor, acusación que está bajo investigación.

A través de un comunicado de prensa, el PRM informó que tomó esa decisión conforme a lo que establecen sus estatutos disciplinarios.

La alta dirección de esa organización política recibió el caso y fue enviado al Fiscal Nacional, Tony Rodríguez, quien determinó su suspensión a través de una misiva enviada al presidente y secretaria general del PRM, José Ignacio Paliza y Carolina Mejia, respectivamente.

La carta del fiscal del PRM señala la violación del artículo 64, letra B y que “en la evaluación de los hechos expuestos y en apego al daño eventualmente causado a la sociedad en sentido general y nuestro partido de manera particular, esta fiscalía nacional, en atención al principio de la indivisibilidad del Ministerio Público, dictamina de la siguiente manera: