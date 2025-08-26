Dictan medida cautelar a adolescente que agredió a una agente de la Digesett en la avenida Duarte

Dictan medida cautelar a adolescente que agredió a una agente de la Digesett en la avenida Duarte

Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que la Sala Penal del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional dictó dos meses bajo custodia como medida cautelar contra la adolescente que, en días pasados, agredió físicamente a una agente mientras cumplía con sus funciones en la avenida Duarte del Distrito Nacional.

El incidente, que se hizo viral en redes sociales, se produjo en momentos en que la agente de la entidad desempeñaba su labor, siendo sorprendida por la acción violenta de la menor, quien se abalanzó sobre ella en la vía pública.

La Digesett, en cumplimiento con su compromiso institucional de velar por el orden y la seguridad vial, acudió de inmediato a la jurisdicción correspondiente de niños, niñas y adolescentes del Distrito Nacional, para que el hecho no quedara impune, lográndose que la justicia dispusiera la medida cautelar de lugar contra la adolescente.

El director de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez, P.N., expresó que ninguna situación debe resultar en conflicto y aboga por el respeto mutuo entre agentes y ciudadanos para garantizar el cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

